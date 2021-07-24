У России 25 лет нет олимпийского золота в плавании, но сейчас ультракоманда (чемпионы, рекордсмены). Кто кроме Ефимовой приехал разрывать?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
2
2Индия
1
2Россия
1
Бадминтон
Баскетбол
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Бокс
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Бейсбол
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Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
07:00скороКим Аструп/Андрес РассмусенВладимир Иванов/Иван Созонов
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороБелинда БенчичДжессика Пегула
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороКарен Хачанов/Андрей РублевРаджив Рам/Франсис Тиафо
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороФабио ФоньиниЮити Сугита
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороУго УмберПабло Андухар
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороЕгор ГерасимовЖиль Симон
Водное поло. Женщины. Группа B
08:00скороЯпонияСША
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороАндрес Мольтени / Орасио СебальосДжейми Маррей / Нил Скупски
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороАлизе Корне / Фиона ФерроЭлина Свитолина / Даяна Ястремская
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороСюй Ифань / Ян ЧжаосюаньАлександра Крунич / Нина Стоянович
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороГарбинье Мугуруса / Карла Суарес НаварроЭлисе Мертенс / Элисон Ван Уйтванк
Гандбол. Мужчины. Группа B
08:15скороШвецияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа B
08:20скороРоссияАргентина
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
08:30скороСШАМексика
Баскетбол 3x3. Мужчины. Группа A
09:25скороСербияНидерланды
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороНовак ДжоковичХьюго Деллиен
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороПабло Карреньо БустаТеннис Сандгрен
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаАнна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороКики БертенсМаркета Вондроушова
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороМарин ЧиличЖоау Менезес
07:28 (мск), источник: Sports.Ru

У России 25 лет нет олимпийского золота в плавании, но сейчас ультракоманда (чемпионы, рекордсмены). Кто кроме Ефимовой приехал разрывать?

Россия без олимпийского золота в плавании с Атланты-1996.

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В Токио-2020 серия прервется — впервые за несколько эпох в нашей сборной не просто претенденты на медали, а суперзвезды. Кто едет в Японию побеждать?

После эпохи Попова случился провал, спасала только Ефимова

Опыта и багажа советской школы хватило всего на одну Олимпиаду — в 1996-м пловцы сборной России еще побеждали: по два золота взяли Александр Попов и Денис Панкратов. С тех пор первый съездил на пару Олимпиад и ушел в МОК, второй неплохо чувствует себя в роли комментатора.

Уже в Сиднее-2000 наше плавание посыпалось — 2 медали после 8 в Атланте казались провалом. В Афинах-2004 еще хуже — лишь серебро Станиславы Комаровой.

Самой большой проблемой команды было отсутствие лидера — ни в одном из видов у России не нашлось звезды, вдохновляющей остальных на победу.

В Пекине-2008 дебютировала Юлия Ефимова — уже через год у нее случилась победа на ЧМ, кажется, разбудившая наше плавание. Прошло 13 лет, а Юлия едет в Токио все еще с медальными амбициями.

Юлия Ефимова | Источник: РИА "Новости"

Со времен пекинских Игр она завоевала три олимпийские награды и поставила рекорд по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов. У Ефимовой их 17, в том числе 6 золотых. То, что долгое время она была единственной надеждой страны, лучше всего говорит статистика: из 17 медалей всего 2 она взяла в эстафетах — остальное добывала в одиночку.

На Олимпиаде-2020 у Ефимовой только одна личная дистанция — впервые.

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На чемпионате России в апреле она не отобралась в коронной 200-метровке. Бронза Евро через месяц и серия побед от Юлии привели тренеров к развилке: отцепить главную звезду от заплыва, но выполнить правила отбора, или рискнуть и поставить на Ефимову и ее огромный опыт. Выбор сделали в пользу правил.

Ефимова точно выступит на дистанции 100 м, плюсы в таком раскладе тоже есть: «Если будет только сто метров, то, может, это даже и лучше. Хоть раз в жизни натренирую одну дистанцию лучше и буду к ней планомерно готовиться».

Мужчины не побеждали очень долго — а потом пришили Рылов, Чупков и Колесников

Ефимова — самая узнаваемая спортсменка сборной, но не единственный лидер. До Рио-2016 мужское плавание спасали Аркадий Вятчанин (2 бронзы в Пекине-2008), Евгений Коротышкин (серебро Лондона-2012) и редкие попадание в эстафетную тройку. За последние 5 лет все кардинально изменилось, теперь пловцы из России — фавориты почти любого старта.

До Будапешта-2017 наши парни не побеждали на чемпионатах мира 14 лет. Зато в Венгрии — сразу два золота. Евгений Рылов вынес всех на 200-метровке на спине, а Антон Чупков на такой же дистанции в брассе. При этом победы пришлись на один день, тогда же очередное золото взяла и Ефимова. Через два года на чемпионате мира в Кванджу российский супердень повторился: все трое опять выиграли эти дистанции.

Чупков и Рылов параллельно идут к триумфу на Олимпиаде — одновременно взяли бронзовые медали в Рио-2016, за следующие пять лет выросли в безоговорочных лидеров.

У Антона — невероятный стиль плавания: еще в середине заплыва он идет последним и обходит соперников на последних 50 м. Ему принадлежит мировой рекорд на 200 м брассом.

Антон Чупков | Источник: РИА "Новости"

Евгений — универсальный спинист: на ЧМ-2019 взял три личные медали — 50, 100 и 200 м. При этом у Рылова есть прогресс и в кроле.

Еще одна суперзвезда российского плавания — Климент Колесников.

Всего у наших спортсменов два мировых рекорда в 50-метровых бассейнах — первый у Чупкова, а второй как раз у Климента. На чемпионате Европы-2021 он два дня подряд бил рекорды на 50 м на спине — увы, это не олимпийская дистанция (полтинник на Играх плавают только кролем). Обнадеживает то, что Климент отлично плавает не только на спине — на Евро побеждал и в вольном стиле, а на коротких ЧМ — в комплексном плавании.

Пока у 20-летнего Колесникова нет побед на главных стартах — в Токио-2020 он дебютирует на Играх, а на чемпионатах мира есть серебро и две бронзы.

Климент Колесников | Источник: РИА "Новости"

Два года назад ходили слухи, что из-за проблем со здоровьем Колесников, возможно, завершит карьеру — говорили о тромбозе вен руки и эмболии. Президент федерации Владимир Сальников объяснял, что операция была незначительной и слухи заметно преувеличивают ситуацию. Хотя сам спортсмен рассказывал, что подготовка к ЧМ-2019 получилась неполноценной:

«Если говорить откровенно, то месяц я точно пропустил. Провел его лежа на койке без тренировок. Что поделать? Так нужно было. Без этого — никак. Что рисковать?».

Сейчас Климент — главный спринтер в сборной и едет в Токио-2020 за медалями в кроле и плавании на спине.

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Еще одна черта российского плавания — за несколько лет здесь подтянулся и средний уровень. Конечно, до американцев или австралийцев далеко, но рассчитывать на место в тройке можно уже на большинстве дистанций.

На предолимпийском чемпионате мира-2015 у России было четыре медали — золото и бронза Ефимовой, серебро в кролевой эстафете у мужчин и бронза Рылова. Через два года пловцы взяли уже 10 наград, три из которых — золотые. На ЧМ-2019 — еще больше: 16 (3−7−6).

В Японии высадилась не только молодежь, но и опытные пловцы, перезагрузившие карьеру: Анастасия Фесикова (чемпионка мира, серебряный призер Лондона-2012) и Владимир Морозов (9-кратный победитель ЧМ на короткой воде, бронзовый медалист ОИ-2012).

Владимир Морозов | Источник: РИА "Новости"

А основу сборной составляют те, кто поборется за медали:

• Мартин Малютин (200 и 400 м, вольный): после личной бронзы на ЧМ-2019 зажег на предолимпийском чемпионате Европы — три золота. В связи с дисквалификацией китайца Сунь Яна в кроле открылась вакансия лидера — Мартин попытается ее занять.

• Кирилл Пригода (100 и 200 м, брасс): еще один неплохой брассист в обойме. Кирилл лучше выступает на короткой воде — 4 победы на ЧМ, но хорошим спаррингом для Чупкова будет и на Олимпиаде.

• Андрей Минаков (100 м, вольный и баттерфляй): без него точно не обойдутся эстафеты, а за личную медаль он поборется в двух стилях. На чемпионате мира Минаков брал медаль в баттерфляе, на чемпионате Европы — в кроле. Что ждем на Играх?

• Анастасия Кирпичникова (400, 800 и 1500 м, вольный): два серебра и бронза ЧЕ-2021, она отобралась на Игры не только в бассейне — еще проплывет марафон в открытой воде.

• Евгения Чикунова (100 и 200 м, брасс): в 16 лет стабильно обыгрывает Ефимову на российском уровне. В Токио у Евгении две дистанции — самое время заявить о себе. В этом возрасте Юлия дважды дошла до финала Олимпийских игр.

Евгения Чикунова | Источник: РИА "Новости"

• Светлана Чимрова (100 и 200 м, баттерфляй): две медали чемпионатов мира и 6 наград на Европе — похоже, она пройдет далеко.

За пять лет российское плавание заметно прибавило — теперь задача суперкоманды реализовать потенциал и вернуть золото в Россию. Хотя главная цель — не допустить провала, который произошел в 1990-е, иначе мы опять потеряем этот вид спорта.

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