У России 25 лет нет олимпийского золота в плавании, но сейчас ультракоманда (чемпионы, рекордсмены). Кто кроме Ефимовой приехал разрывать?

В Токио-2020 серия прервется — впервые за несколько эпох в нашей сборной не просто претенденты на медали, а суперзвезды. Кто едет в Японию побеждать?

После эпохи Попова случился провал, спасала только Ефимова

Опыта и багажа советской школы хватило всего на одну Олимпиаду — в 1996-м пловцы сборной России еще побеждали: по два золота взяли Александр Попов и Денис Панкратов. С тех пор первый съездил на пару Олимпиад и ушел в МОК, второй неплохо чувствует себя в роли комментатора.

Уже в Сиднее-2000 наше плавание посыпалось — 2 медали после 8 в Атланте казались провалом. В Афинах-2004 еще хуже — лишь серебро Станиславы Комаровой.

Самой большой проблемой команды было отсутствие лидера — ни в одном из видов у России не нашлось звезды, вдохновляющей остальных на победу.

В Пекине-2008 дебютировала Юлия Ефимова — уже через год у нее случилась победа на ЧМ, кажется, разбудившая наше плавание. Прошло 13 лет, а Юлия едет в Токио все еще с медальными амбициями.

Юлия Ефимова | Источник: РИА "Новости"

Со времен пекинских Игр она завоевала три олимпийские награды и поставила рекорд по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов. У Ефимовой их 17, в том числе 6 золотых. То, что долгое время она была единственной надеждой страны, лучше всего говорит статистика: из 17 медалей всего 2 она взяла в эстафетах — остальное добывала в одиночку.

На Олимпиаде-2020 у Ефимовой только одна личная дистанция — впервые.

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На чемпионате России в апреле она не отобралась в коронной 200-метровке. Бронза Евро через месяц и серия побед от Юлии привели тренеров к развилке: отцепить главную звезду от заплыва, но выполнить правила отбора, или рискнуть и поставить на Ефимову и ее огромный опыт. Выбор сделали в пользу правил.

Ефимова точно выступит на дистанции 100 м, плюсы в таком раскладе тоже есть: «Если будет только сто метров, то, может, это даже и лучше. Хоть раз в жизни натренирую одну дистанцию лучше и буду к ней планомерно готовиться».

Мужчины не побеждали очень долго — а потом пришили Рылов, Чупков и Колесников

Ефимова — самая узнаваемая спортсменка сборной, но не единственный лидер. До Рио-2016 мужское плавание спасали Аркадий Вятчанин (2 бронзы в Пекине-2008), Евгений Коротышкин (серебро Лондона-2012) и редкие попадание в эстафетную тройку. За последние 5 лет все кардинально изменилось, теперь пловцы из России — фавориты почти любого старта.

До Будапешта-2017 наши парни не побеждали на чемпионатах мира 14 лет. Зато в Венгрии — сразу два золота. Евгений Рылов вынес всех на 200-метровке на спине, а Антон Чупков на такой же дистанции в брассе. При этом победы пришлись на один день, тогда же очередное золото взяла и Ефимова. Через два года на чемпионате мира в Кванджу российский супердень повторился: все трое опять выиграли эти дистанции.

Чупков и Рылов параллельно идут к триумфу на Олимпиаде — одновременно взяли бронзовые медали в Рио-2016, за следующие пять лет выросли в безоговорочных лидеров.

У Антона — невероятный стиль плавания: еще в середине заплыва он идет последним и обходит соперников на последних 50 м. Ему принадлежит мировой рекорд на 200 м брассом.

Антон Чупков | Источник: РИА "Новости"

Евгений — универсальный спинист: на ЧМ-2019 взял три личные медали — 50, 100 и 200 м. При этом у Рылова есть прогресс и в кроле.

Еще одна суперзвезда российского плавания — Климент Колесников.

Всего у наших спортсменов два мировых рекорда в 50-метровых бассейнах — первый у Чупкова, а второй как раз у Климента. На чемпионате Европы-2021 он два дня подряд бил рекорды на 50 м на спине — увы, это не олимпийская дистанция (полтинник на Играх плавают только кролем). Обнадеживает то, что Климент отлично плавает не только на спине — на Евро побеждал и в вольном стиле, а на коротких ЧМ — в комплексном плавании.

Пока у 20-летнего Колесникова нет побед на главных стартах — в Токио-2020 он дебютирует на Играх, а на чемпионатах мира есть серебро и две бронзы.

Климент Колесников | Источник: РИА "Новости"

Два года назад ходили слухи, что из-за проблем со здоровьем Колесников, возможно, завершит карьеру — говорили о тромбозе вен руки и эмболии. Президент федерации Владимир Сальников объяснял, что операция была незначительной и слухи заметно преувеличивают ситуацию. Хотя сам спортсмен рассказывал, что подготовка к ЧМ-2019 получилась неполноценной:

«Если говорить откровенно, то месяц я точно пропустил. Провел его лежа на койке без тренировок. Что поделать? Так нужно было. Без этого — никак. Что рисковать?».

Сейчас Климент — главный спринтер в сборной и едет в Токио-2020 за медалями в кроле и плавании на спине.

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Еще одна черта российского плавания — за несколько лет здесь подтянулся и средний уровень. Конечно, до американцев или австралийцев далеко, но рассчитывать на место в тройке можно уже на большинстве дистанций.

На предолимпийском чемпионате мира-2015 у России было четыре медали — золото и бронза Ефимовой, серебро в кролевой эстафете у мужчин и бронза Рылова. Через два года пловцы взяли уже 10 наград, три из которых — золотые. На ЧМ-2019 — еще больше: 16 (3−7−6).

В Японии высадилась не только молодежь, но и опытные пловцы, перезагрузившие карьеру: Анастасия Фесикова (чемпионка мира, серебряный призер Лондона-2012) и Владимир Морозов (9-кратный победитель ЧМ на короткой воде, бронзовый медалист ОИ-2012).

Владимир Морозов | Источник: РИА "Новости"

А основу сборной составляют те, кто поборется за медали:

• Мартин Малютин (200 и 400 м, вольный): после личной бронзы на ЧМ-2019 зажег на предолимпийском чемпионате Европы — три золота. В связи с дисквалификацией китайца Сунь Яна в кроле открылась вакансия лидера — Мартин попытается ее занять.

• Кирилл Пригода (100 и 200 м, брасс): еще один неплохой брассист в обойме. Кирилл лучше выступает на короткой воде — 4 победы на ЧМ, но хорошим спаррингом для Чупкова будет и на Олимпиаде.

• Андрей Минаков (100 м, вольный и баттерфляй): без него точно не обойдутся эстафеты, а за личную медаль он поборется в двух стилях. На чемпионате мира Минаков брал медаль в баттерфляе, на чемпионате Европы — в кроле. Что ждем на Играх?

• Анастасия Кирпичникова (400, 800 и 1500 м, вольный): два серебра и бронза ЧЕ-2021, она отобралась на Игры не только в бассейне — еще проплывет марафон в открытой воде.

• Евгения Чикунова (100 и 200 м, брасс): в 16 лет стабильно обыгрывает Ефимову на российском уровне. В Токио у Евгении две дистанции — самое время заявить о себе. В этом возрасте Юлия дважды дошла до финала Олимпийских игр.

Евгения Чикунова | Источник: РИА "Новости"

• Светлана Чимрова (100 и 200 м, баттерфляй): две медали чемпионатов мира и 6 наград на Европе — похоже, она пройдет далеко.