Российские гимнасты завершили квалификацию ОИ-2020 на втором месте
Российские гимнасты закончили своё выступление в квалификации.
Российские гимнасты закончили своё выступление в квалификации.
Результаты после 1-й смены: Китай 262.061, Россия 261.945, Украина 247.492.
После первой смены по итогам квалификации Олимпийских игр в Токио лидирует Никита Нагорный. Россиянин идет первым в квалификации в личном многоборье, набрав 87,897 балла. Артур Далалоян четвёртый.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.