12-летняя девочка из Сирии несла флаг на открытии Игр. А следующим утром проиграла, несмотря на рекорд

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
2
2Индия
1
2Россия
1
Бадминтон
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Бейсбол
Софтбол
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
07:00скороКим Аструп/Андрес РассмусенВладимир Иванов/Иван Созонов
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороБелинда БенчичДжессика Пегула
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороКарен Хачанов/Андрей РублевРаджив Рам/Франсис Тиафо
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороФабио ФоньиниЮити Сугита
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороУго УмберПабло Андухар
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороЕгор ГерасимовЖиль Симон
Водное поло. Женщины. Группа B
08:00скороЯпонияСША
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороАндрес Мольтени / Орасио СебальосДжейми Маррей / Нил Скупски
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороАлизе Корне / Фиона ФерроЭлина Свитолина / Даяна Ястремская
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороСюй Ифань / Ян ЧжаосюаньАлександра Крунич / Нина Стоянович
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороГарбинье Мугуруса / Карла Суарес НаварроЭлисе Мертенс / Элисон Ван Уйтванк
Гандбол. Мужчины. Группа B
08:15скороШвецияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа B
08:20скороРоссияАргентина
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
08:30скороСШАМексика
Баскетбол 3x3. Мужчины. Группа A
09:25скороСербияНидерланды
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороНовак ДжоковичХьюго Деллиен
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороПабло Карреньо БустаТеннис Сандгрен
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаАнна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороКики БертенсМаркета Вондроушова
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороМарин ЧиличЖоау Менезес
07:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

12-летняя девочка из Сирии несла флаг на открытии Игр. А следующим утром проиграла, несмотря на рекорд

История Хенд Зазы, которая стала самой юной участницей токийской Олимпиады.

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Источник: AFP 2021

Помимо первых медалей, разыгранных в Токио в субботу, был поставлен и первый рекорд. Самая юная участница токийских Игр сирийка Хенд Заза провела свой первый матч на соревнованиях. Она стала самой юной участницей Олимпийских игр за последние 50 с лишним лет — с тех пор как румынская фигуристка Беатриса Хустю выступила на зимних Играх 1968 года.

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Начала тренироваться, потому что хотела быть похожей на брата

Хенд Заза родилась в 2009 году. Датой ее рождения указано 1 января, однако, как это часто бывает с выходцами из кризисных стран, вероятнее всего, Международная федерация настольного тенниса обозначила день рождения спортсменки условно, а точная информация есть лишь по году рождения. Заниматься настольным теннисом девочка начала уже в пять лет. А сейчас она является чемпионкой своей страны во всех возрастных категориях.

Я начала тренироваться, потому что хотела быть похожей на брата, который является чемпионом страны. Смотрела видео с его игрой, училась и говорила, что стану такой же как он.
Хенд Заза

—  Брат вдохновил меня. Он всегда повторял, что если упорно и много работать, я смогу добиться многого, — рассказала спортсменка BBC Arabic.

Несмотря на продолжающийся в Сирии военный конфликт, а также пандемию, более полутора лет назад накрывшую весь мир, юная спортсменка смогла не только найти возможности для тренировок, но и успешно преодолеть отбор в Токио: Заза выиграла западноазиатскую квалификацию в Аммане в борьбе за единственную путевку на Игры. О своей целеустремленности и терпении теннисистка рассказала уже в Токио.

— Настольный теннис дал мне все и научил меня быть сильным человеком, уверенным в себе. Он научил терпению. Мы бросаем вызов обстоятельствам и можем держать ситуацию под контролем. Когда начинаем играть, то забываем обо всем и думаем лишь о своем выступлении. Мы тренируемся, чтобы бросить вызов всему миру, и готовы принять этот вызов, — сказала спортсменка на пресс-конференции перед стартом Игр. И в силе ее духа сомневаться не приходится.

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Выбора у Хенд просто не было.

Помимо бремени самой юной участницы Олимпиады и постоянного внимания к себе Хенд пришлось еще и представлять страну в качестве одного из знаменосцев Игр на церемонии открытия в пятницу. В составе сирийской делегации всего лишь шесть человек, и Заза — единственная девушка. А по новым правилам МОК знаменосцев должно быть два разных полов. Гендерное равенство, все дела. Выбора у Хенд просто не было.

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Если мой день прошел без тренировки, я чувствую, что мне чего-то не хватает. Значит, это был плохой день. Спорт — это здорово для девочки. Занятия спортом делают ее особенной, делают ее выдающимся человеком, который что-то понимает, ведь спорт — это жизнь.
Хенд Заза

—  Хочу сделать сирийский народ счастливым. Не только благодаря своим личным достижениям, но и благодаря всему нашему спорту, — это тоже слова юной сирийки, которая также пообещала ни в коем случае не бросать любимое занятие, которому она посвятила всю жизнь.

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Что до дебюта Хенд на Олимпиаде, он получился откровенно неудачным. В матче квалификации она встречалась с 39-летней Лю Цзя (это чтобы вы понимали возраст игроков в настольный теннис), представляющей Австрию. Борьбу 12-летняя сирийка смогла навязать лишь в начале каждого из сетов, уступив в итоге всухую 0:4. Теперь натурализованная китаянка в матче первого раунда сыграет с украинкой Ганной Гапоновой. Ну, а Хенд Заза остается зрителем Олимпиады — своей первой, но, можно быть уверенным, далеко не последней.

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