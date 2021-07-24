Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг Олимпиады
В матче первого круга россиянин победил казахстанца Александра Бублика.
В матче первого круга россиянин победил казахстанца Александра Бублика.
ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады. Соревнования проходят в Токио.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между представителем Индии Сумитом Нагалом (160-й номер мирового рейтинга) и узбекистанцем Денисом Истоминым (197).
Медведев является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации
Бублику 24 года, он занимает 40-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом казахстанца на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата США (2019).
Финал теннисного олимпийского турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.