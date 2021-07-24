«Не буду пачкать руки». Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады до старта из-за того, что попал на израильтянина
Спорт снова вне политики.
Спорт снова вне политики.
Олимпиада только началась, а у нас уже есть первый политический скандал — отличился дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин снялся с соревнований еще до старта. Причина проста — жеребьевка свела его с дзюдоистом из Израиля.
В первом раунде Нурин должен был бороться против Мохамеда Абдулрасула из Судана, а победитель пары попал бы на израильтянина Тохара Бутбуля.
«Мы много тренировались, готовились к Олимпиаде, — объяснял решение алжирскому телевидению сам Нурин. — Новость о жеребьевке была как гром среди ясного неба. Мое решение — финальное. Я не собираюсь пачкать руки. Моя поддержка народа Палестины не позволяет мне это сделать».
Высказался и тренер алжирского дзюдоиста Амар Бен Якиф, заявивший, что с жеребьевкой не повезло — выпал израильский соперник, но решение не бороться было правильным.
А вот Международная федерация дзюдо с алжирцами не согласна. Атлетов не только отправили домой, но и завели дисциплинарное дело по итогам высказываний в медиа — теперь им прилетит наказание от дисциплинарной комиссии и национального олимпийского комитета Алжира.
Впрочем, атлеты из других арабских стран (например, Ирана и Египта) часто отказываются соревноваться против израильских соперников. Даже сам Нурин проворачивает этот перфоманс не впервые — в 2019 году на чемпионате мира по дзюдо он уже отказывался от встречи с израильтянином. Забавно, что ЧМ тоже проходил в Токио, а соперником тогда был тот же самый Тохар Бутбуль.