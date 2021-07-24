«Не буду пачкать руки». Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады до старта из-за того, что попал на израильтянина

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
2Иран
1
4Россия
1
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
08:30скороСШАМексика
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороПабло Карреньо БустаТеннис Сандгрен
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаАнна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороКики БертенсМаркета Вондроушова
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороМарин ЧиличЖоау Менезес
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороМисаки ДоиРената Сарасуа
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороМихаэла БузарнескуЭлисон Риске
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороБен Маклахлан / Кеи НишикориЖоау Соуза / Педро Соуза
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороЯн-Леннард Штруфф / Александр ЗверевХуберт Хуркач / Лукаш Кубот
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороАлександр Бублик / Андрей ГолубевЖереми Шарди / Гаэль Монфис
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороНикола Мектич / Мате ПавичМарселу Демолинер / Марселу Мело
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:15скороГерманияИспания
Волейбол. Мужчины. Группа A
10:25скороЯпонияВенесуэла
Футбол. Женщины. Группа E
10:30онлайнЧили0Канада1
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное и командное первенство. Микст. Квалификация
Футбол. Женщины. Группа F
11:00онлайнКитай3Замбия1
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
11:00скоро
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
11:00скоро
Дзюдо. Мужчины. Матч за 3-е место
11:00скоро
Дзюдо. Мужчины. Матч за 3-е место
11:00скоро
10:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Не буду пачкать руки». Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады до старта из-за того, что попал на израильтянина

Спорт снова вне политики.

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Источник: Reuters
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Олимпиада только началась, а у нас уже есть первый политический скандал — отличился дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин снялся с соревнований еще до старта. Причина проста — жеребьевка свела его с дзюдоистом из Израиля.

В первом раунде Нурин должен был бороться против Мохамеда Абдулрасула из Судана, а победитель пары попал бы на израильтянина Тохара Бутбуля.

«Мы много тренировались, готовились к Олимпиаде, — объяснял решение алжирскому телевидению сам Нурин. — Новость о жеребьевке была как гром среди ясного неба. Мое решение — финальное. Я не собираюсь пачкать руки. Моя поддержка народа Палестины не позволяет мне это сделать».

Высказался и тренер алжирского дзюдоиста Амар Бен Якиф, заявивший, что с жеребьевкой не повезло — выпал израильский соперник, но решение не бороться было правильным.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Международная федерация дзюдо с алжирцами не согласна. Атлетов не только отправили домой, но и завели дисциплинарное дело по итогам высказываний в медиа — теперь им прилетит наказание от дисциплинарной комиссии и национального олимпийского комитета Алжира.

Впрочем, атлеты из других арабских стран (например, Ирана и Египта) часто отказываются соревноваться против израильских соперников. Даже сам Нурин проворачивает этот перфоманс не впервые — в 2019 году на чемпионате мира по дзюдо он уже отказывался от встречи с израильтянином. Забавно, что ЧМ тоже проходил в Токио, а соперником тогда был тот же самый Тохар Бутбуль.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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