«Не буду пачкать руки». Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады до старта из-за того, что попал на израильтянина

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Олимпиада только началась, а у нас уже есть первый политический скандал — отличился дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин снялся с соревнований еще до старта. Причина проста — жеребьевка свела его с дзюдоистом из Израиля.

В первом раунде Нурин должен был бороться против Мохамеда Абдулрасула из Судана, а победитель пары попал бы на израильтянина Тохара Бутбуля.

«Мы много тренировались, готовились к Олимпиаде, — объяснял решение алжирскому телевидению сам Нурин. — Новость о жеребьевке была как гром среди ясного неба. Мое решение — финальное. Я не собираюсь пачкать руки. Моя поддержка народа Палестины не позволяет мне это сделать».

Высказался и тренер алжирского дзюдоиста Амар Бен Якиф, заявивший, что с жеребьевкой не повезло — выпал израильский соперник, но решение не бороться было правильным.

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А вот Международная федерация дзюдо с алжирцами не согласна. Атлетов не только отправили домой, но и завели дисциплинарное дело по итогам высказываний в медиа — теперь им прилетит наказание от дисциплинарной комиссии и национального олимпийского комитета Алжира.