Мужская сборная России 3×3 разгромила Китай на Олимпиаде
Мужская сборная Россия по баскетболу 3×3 уверенно обыграла китайских баскетболистов на старте олимпийского турнира в Токио (Япония).
Мужская сборная Россия по баскетболу 3×3 уверенно обыграла китайских баскетболистов на старте олимпийского турнира в Токио (Япония).
Счёт матча — 21:13. Следующую встречу россияне проведут с национальной командой Нидерландов. Начало — в 16:00 мск.
Состав мужской сборной России: Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.
На Олимпийских играх в Токио все восемь команд сыграют в одной группе по круговой системе. Далее будет сформирована сетка
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.