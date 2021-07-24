Аслан Карацев победил в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио
Российский теннисист Аслан Карацев (11) вышел во второй круг на Олимпийских играх в Токио (Япония).
Российский теннисист Аслан Карацев (11) вышел во второй круг на Олимпийских играх в Токио (Япония).
На старте соревнований он обыграл американца Томми Пола со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут.
Аслан один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три из четырех
За выход в третий круг Карацев поспорит с французом Жереми Шарди.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.