Российский саблист Ибрагимов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский саблист Камиль Ибрагимов победил немца Матьяша Сабо в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 15:13 в пользу российского спортсмена.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем поединка между Ким Чжон Хваном (Южная Корея) и Эли Дершвицем (США).

Ибрагимов является последним российским саблистом в мужском фехтовании. Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили российские саблисты Константин Лоханов, уступивший Ким Чжон Хвану (11:15), и Вениамин Решетников, потерпевший поражение от египтянина Зиада Элсисси (13:15).

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