Сборная России по стрельбе из лука проиграла Турции на ОИ в миксте
Сборная России по стрельбе из лука уступила Турции в соревнованиях смешанных команд в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио.
Сборная России по стрельбе из лука уступила Турции в соревнованиях смешанных команд в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио.
Российская команду, которую представляли Ксения Перова и Галсан Базаржапов, проиграла со счетом 2:6.
Финал в этой дисциплине состоится позднее в субботу.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)
Стрельба из лука. Микст
1/8 финала
Россия — Турция — 2:6.