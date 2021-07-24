Американки одержали самую крупную победу в истории Игр, обыграв японских ватерполисток
В женском водном поло был установлен олимпийский рекорд по результативности матчей.
В женском водном поло был установлен олимпийский рекорд по результативности матчей.
Американские ватерполистки обыграли японок со счётом 25:4.
Сейчас турнирная таблица по женскому водному поло выглядит так:
США — 2 очка (1 игра), Россия — 0 очков (0 игр), Венгрия — 0 очков (0 игр), Китай — 0 очков (0 игр), Япония — 0 очков (1 игра).
Матч Китай — Россия состоится в 13:50 по московскому времени.
Напомним,