Павлюченкова: Такие вещи, как тепловой удар, я контролировать не могу. Не ждала такой жары
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход во второй круг на Олимпиаде в Токио.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход во второй круг на Олимпиаде в Токио.
На старте соревнований она разгромила итальянку Сару Эррани со счётом 6:0, 6:1. В ходе матча россиянка брала медицинский
«Хорошо начала, подготовка шла без проблем эти дни. Но такие вещи, как тепловой удар, не могу контролировать, не ожидала такой жары. Когда тренируешься, всё же есть время на отдых, а тут игра без перерывов.
Я даже расстроилась, потому играла хорошо, было бы обидно не закончить матч. Вела с запасом, но во втором сете плохо себя почувствовала при счёте 3:0. От жары даже в
В Рио было жарко, но терпимо. А здесь нереальная влажность и за 30 температура. У меня до сих пор болит голова, вздулись вены в висках. Врачи сказали лежать, отдыхать ноги кверху и терпеть», — цитирует Павлюченкову РИА «Новости».
Анастасия также оценила условия, в которых проходит Олимпиада.
«К ограничениям мы привыкли,
Я не смотрела церемонию открытия, у нас нет телевизора, что даже хорошо — мы с девчонками много общаемся, играем в карты, телевизор нам даже не нужен. А ещё я делала процедуры, готовилась, потому что играла первая, в 11, не хотела силы тратить», — сказала Павлюченкова.