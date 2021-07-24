Павлюченкова: Такие вещи, как тепловой удар, я контролировать не могу. Не ждала такой жары

«Хорошо начала, подготовка шла без проблем эти дни. Но такие вещи, как тепловой удар, не могу контролировать, не ожидала такой жары. Когда тренируешься, всё же есть время на отдых, а тут игра без перерывов.



Я даже расстроилась, потому играла хорошо, было бы обидно не закончить матч. Вела с запасом, но во втором сете плохо себя почувствовала при счёте 3:0. От жары даже в какой-то момент проблемы с дыханием появились. Захотелось побыстрее закончить матч, а это тоже опасно, форсировать игру. Хорошо, что всё закончилось в мою пользу.



В Рио было жарко, но терпимо. А здесь нереальная влажность и за 30 температура. У меня до сих пор болит голова, вздулись вены в висках. Врачи сказали лежать, отдыхать ноги кверху и терпеть», — цитирует Павлюченкову РИА «Новости».