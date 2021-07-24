Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию

Спортсменка выиграла со счётом 15:10 у Ман Вай Вивиан из Гонконга.

Ранее Муртазаева в 1/8 финала победила представительницу США Хёрли Келли со счётом 12:11.

В 1/32 финала Айзанат победила представительницу Гонконга Хсие Кайлинь со счётом 14:7, а в 1/16 прошла кореянку Чой Инь-Чжон со счётом 15:11.

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