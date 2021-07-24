Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию
Российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию.
Российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию.
Спортсменка выиграла со счётом 15:10 у Ман Вай Вивиан из Гонконга.
Ранее Муртазаева в 1/8 финала победила представительницу США Хёрли Келли со счётом 12:11.
В 1/32 финала Айзанат победила представительницу Гонконга Хсие Кайлинь со счётом 14:7, а в 1/16 прошла кореянку Чой
Напомним,