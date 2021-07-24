Российские волейболисты обыграли аргентинцев на старте группового этапа Олимпиады-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
2Иран
1
5Россия
1
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Теннис
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Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Групповая гонка. Мужчины. Финал
Ричард Карапас
Воут ван Эрт
Тадей Погачар
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороПабло Карреньо БустаТеннис Сандгрен
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаАнна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороМарин ЧиличЖоау Менезес
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороМихаэла БузарнескуЭлисон Риске
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороЯн-Леннард Штруфф / Александр ЗверевХуберт Хуркач / Лукаш Кубот
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороАлександр Бублик / Андрей ГолубевЖереми Шарди / Гаэль Монфис
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороНикола Мектич / Мате ПавичМарселу Демолинер / Марселу Мело
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:15скороГерманияИспания
Волейбол. Мужчины. Группа A
10:25скороЯпонияВенесуэла
Футбол. Женщины. Группа E
10:30завершенЧили1Канада2
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное и командное первенство. Микст. Квалификация
Футбол. Женщины. Группа F
11:00онлайнКитай3Замбия4
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
11:00скоро
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
11:00скоро
Дзюдо. Мужчины. Матч за 3-е место
11:00скоро
Дзюдо. Мужчины. Матч за 3-е место
11:00скоро
Дзюдо. Мужчины. Финал
11:00скоро
Дзюдо. Женщины. 1/2 финала
11:00скоро
Дзюдо. Женщины. 1/2 финала
11:00скоро
Дзюдо. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скоро
10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские волейболисты обыграли аргентинцев на старте группового этапа Олимпиады-2020

Мужская сборной России выиграла стартовый матч группового этапа на Олимпийских играх в Токио (Япония).

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Источник: РИА "Новости"

Российские волейболисты, выступающие в группе B, обыграли команду Аргентины со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

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Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принёсший команде 17 очков. 16 очков набрал Дмитрий Волков, на счету Егора Клюки 12 результативных действий.

Соперниками россиян во втором туре станут американские волейболисты. Встреча состоится 26-го июля.

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