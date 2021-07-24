Российские волейболисты обыграли аргентинцев на старте группового этапа Олимпиады-2020
Мужская сборной России выиграла стартовый матч группового этапа на Олимпийских играх в Токио (Япония).
Мужская сборной России выиграла стартовый матч группового этапа на Олимпийских играх в Токио (Япония).
Российские волейболисты, выступающие в группе B, обыграли команду Аргентины со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).
Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принёсший команде 17 очков. 16 очков набрал Дмитрий Волков, на счету Егора Клюки 12 результативных действий.
Соперниками россиян во втором туре станут американские волейболисты. Встреча состоится 26-го июля.