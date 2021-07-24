Новак Джокович одержал уверенную победу на старте олимпийского теннисного турнира

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
2Иран
1
3Россия
1
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Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
08:30скороСШАМексика
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороПабло Карреньо БустаТеннис Сандгрен
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаАнна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороКики БертенсМаркета Вондроушова
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороМарин ЧиличЖоау Менезес
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороМисаки ДоиРената Сарасуа
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороМихаэла БузарнескуЭлисон Риске
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороБен Маклахлан / Кеи НишикориЖоау Соуза / Педро Соуза
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороЯн-Леннард Штруфф / Александр ЗверевХуберт Хуркач / Лукаш Кубот
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороАлександр Бублик / Андрей ГолубевЖереми Шарди / Гаэль Монфис
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороНикола Мектич / Мате ПавичМарселу Демолинер / Марселу Мело
Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороИлья Лешуков / Константин СеменовПабло Эррера / Адриан Гавира
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
10:15скороМохамед Халил ДжендубиЯн Юнь
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:15скороГерманияИспания
Волейбол. Мужчины. Группа A
10:25скороЯпонияВенесуэла
Таэквондо. Женщины. 1/2 финала
10:30скороАдриана Керезо ИглесиасРукийе Йылдырым
Футбол. Женщины. Группа E
10:30онлайнЧили0Канада0
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
10:45скороВито ДеллаквилаЛукас Лаутаро Гузман
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное и командное первенство. Микст. Квалификация
Футбол. Женщины. Группа F
11:00онлайнКитай0Замбия0
10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович одержал уверенную победу на старте олимпийского теннисного турнира

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу в первом матче олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония).

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Источник: AFP 2021

В матче первого круга первый сеяный Джокович в двух сетах обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.

В 1/16 финала Олимпиады Джокович сразится с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

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