Новак Джокович одержал уверенную победу на старте олимпийского теннисного турнира
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу в первом матче олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония).
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу в первом матче олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония).
В матче первого круга первый сеяный Джокович в двух сетах обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.
В 1/16 финала Олимпиады Джокович сразится с немцем