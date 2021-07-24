Российские бадминтонисты проиграли датчанам в первом матче на Олимпиаде в Токио
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли первый матч на олимпийском турнире в Токио.
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли первый матч на олимпийском турнире в Токио.
Иванов и Созонов уступили датской паре Ким Аструп/Андрес Рассмусен.
Следующий матч на Играх Иванов и Созонов проведут завтра, 25 июля против японцев Хироюки Эндо и Юты Ватанабе.
Бадминтон
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Парный разряд
Групповой этап
Ким Аструп/Андрес Рассмусен (Дания) — Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — 2:0 (21:13, 21:18).