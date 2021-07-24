Серебряная призерка Олимпиады Галашина будет представлена к государственной награде
Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от серебряной медали Анастасии Галашиной в стрельбе из винтовки на Олимпиаде-2020.
Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от серебряной медали Анастасии Галашиной в стрельбе из винтовки на Олимпиаде-2020.
«Очень рад за Анастасию Галашину. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем
Результат россиянки — 251.1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян — 251.8 балла. Бронза у швейцарки Нины Кристен — 230.6. Таким образом, российские спортсмены уже 17 лет без золота в стрельбе на Играх.