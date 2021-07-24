Южнокорейские лучники завоевали золото Олимпийских игр в миксте

Сборная России по стрельбе из лука проиграла Турции на ОИ в миксте

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Южнокорейцы Чже Док Ким и Сан Ан победили нидерландцев Габриэлу Байардо и Стива Вейлера в финале смешанных соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио со счетом 5:3.