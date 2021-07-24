Эквадор завоевал второе золото в истории Олимпийских игр

28-летний Карапас стал вторым олимпийским чемпионом в истории Эквадора. Первым эквадорцем, которому удалось выиграть золото на Играх, был Джефферсон Перес, побеждавший в ходьбе на 20 километров у мужчин в 1996 году в Атланте (США). Также Перес до сегодняшнего дня являлся единственным медалистом Олимпиад в истории Эквадора, на его счету есть серебряная медаль в ходьбе на 20 километров на Играх в Пекине (2008).