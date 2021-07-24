«Мы все там сжарились». Наш знаменосец Михайлов весь вечер проторчал на церемонии открытия, а через 15 часов вышел на Аргентину

65 фотографий 65 фотографий 65 фотографий

Отдельный сюжет волейбольного матча с Аргентиной на Олимпиаде-2020 — форма Максима Михайлова, который за 15 часов до выхода на площадку еще топтался в чаше Центрального стадиона на церемонии открытия. Лидеру сборной доверили нести флаг Олимпийского комитета России (вместе с Софьей Великой).

Это почетно — от статуса знаменосца не отказываются, но обычно боссы делегации и выбирают среди тех, кому в день после церемонии не выступать. Та же Великая сегодня не соревнуется.

Совпадение или нет, но у Михайлова против аргентинцев пошло не сразу: 3 очка и 5 ошибок в первой партии, во втором уже — 3 на 2, в третьем — 6 в атаке (2 блока), 1 ошибка. Команда примерно так же выпрямлялась против вязких аргентинцев.

Мы спросили Михайлова, повлияла ли поздняя церемония на блеклый старт в матче.

— Нас отпустили с церемонии пораньше, мы об этом заранее договорились. Так что около 11 вечера я был дома. Конечно, часа три пришлось постоять на ногах — небольшой дискомфорт, но это стоит того. Я очень рад, что мне доверили флаг.

Я на церемонии больше не устал, а зарядился положительными эмоциями от атмосферы, которые была на стадионе.

— Многие спортсмены на церемонии присаживались, кто-то ложился — вы как?

— В таком костюме особо не присядешь. Плюс было чуть душновато — все там сжарились. Но нисколько не жалею, что пошел туда.

— Три часа в духоте и на ногах — все равно нагрузка. Можно сравнить с тренировкой?

— Нагрузку получил, скорее, эмоциональную. Все равно там нельзя не отдать эмоции. В психологическом плане это сказалось. В физическом — не сказал бы, что было прямо тяжело. Мы спортсмены, тренируемся по 4−5 часов в день.

***

Перед олимпийским турниром другой лидер команды Артем Вольвич дал Sports.ru бодрое интервью и как будто напророчил:

— Есть у нас неудобные команды. Например, Аргентина — многое будет зависеть от подачи. Если подача есть, то игра легкая. Если подачи нет, они предлагают быструю игру. Мне как центральному блокирующему тяжело, когда во все стороны летят супербыстрые передачи: остается только гадать, куда пойдет пас.

На Играх-2016 в Рио именно аргентинцы обыграли нашу команду (3:1) и лишили ее первого места в группе. Не сказать, что-то поражение повлияло на турнирный расклад (даже наоборот — Россия избежала преждевременной встречи в плей-офф с Бразилией), но аргентинцы почти всегда — большая проблема для наших парней. Это такая Бразилия в миниатюре: резкая, мобильная и очень боевая команда, которая почти всегда играет до конца.

Лига наций-2021: победа 3:1.

Лига наций-2019: победа 3:2.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--98cdcf60c9a097190f05" data-vnd="98cdcf60c9a097190f05" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=98cdcf60c9a097190f05" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня тоже не все срослось с первых минут: аргентинцы кидали неудобные планеры, прошибали резким первым темпом, а Лима и Паласиос (на двоих — 27 очков) поймали подачу и атаковали практически без ошибок. В уме еще сидел турнирный расклад: наша команда угодила в группу смерти, где, кроме Аргентины, Бразилия, США и Франция + неуступчивый Тунис. Терять очки на старте — изначально ставить себя в позицию догоняющих.

Для сравнения: в параллельной группе Япония, Венесуэла, Италия, Канада, Польша, Иран.

Чувствуете разницу, да?

Все расклады и возможные проблемы прекрасно понимал и финский тренер Туомас Саммельвуо, который ежеминутно требовал от команды движения и скорости.

Драйв привнес Дмитрий Волков. В одном из эпизодов он так рванул за мячом, что свернул рекламные щиты.

— Ну я хорошо полетал, но, в целом, без травмы (смеется). У всей команды было сегодня волнение, вышли скованными и зажатыми, от этого пошли собственные ошибки, а Аргентина, наоборот, играла хорошо, чисто. А когда ушло волнение, мы добавили, появились эмоции, стали раскрепощенно играть. Конкретного переломного момента не было — наверное, во втором сете чуть-чуть поменяли игру, стали подавать стабильно, сильно. Они тоже живые люди — не могут всегда играть настолько чисто, как в первой партии. Постепенно переломили.

— Когда было сложнее — 4 года назад или сегодня?

— Тот матч я мало играл. Сейчас тяжело было — надеюсь, после первого матча будет легче, будем допускать меньше ошибок, мы сами можно сказать отдали первый сет. Задача была — справиться с их первым темпом, но не совсем у нас это получилось.

Второй сет тоже прошли на грани: убедительные 24:20 довели до 24:23, концовку вырулил Максим Михайлов. Тот самый, ради кого мы и приехали на «Ариаке Арена».

— Для многих у нас это первая Олимпиада. Плюс Аргентина, наверное, в топ-10 команд — ожидаемо, что они играют так хорошо. Но и мы сами чуть плохо начали. Второй сет тоже могли проиграть. Главное, было показывать свою игру — в первом сете это не удалось. Хорошо, что во втором почувствовали важные элементы и не отпустили соперника.

— Вольвич говорил, что Аргентина — неудобная для России. На Олимпиаде в Рио вы им проиграли.

— У нас новая команда, но стиль Аргентины с тех пор не поменялся — действительно неудобные. Играют быстро, технично, вязко. Мало ошибаются, много скидывают.

Для России более типична и привычна игра соперника, который приветствует более атлетичный стиль, потому что мы сами играем так. А Аргентина скидывает, накатывает, отыгрывается — много сил тратишь на такие долгие розыгрыши.

***

Справившись с эмоциями во втором сете, наши парни уверенно взяли два последующих и избежали тай-брейка.

Победа на старте — идеальный расклад. Впереди связка бомбических матчей — с США (26 июля), Бразилией (28 июля) и Францией (30 июля).

Волейбольный турнир — возможно, лучшее, что подарила нам эта Олимпиада. По крайней мере, в командных видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Россия — Аргентина — 3−1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21)