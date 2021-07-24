«Мы все там сжарились». Наш знаменосец Михайлов весь вечер проторчал на церемонии открытия, а через 15 часов вышел на Аргентину
Репортаж Самбура и Копачева из олимпийского Токио.
Репортаж Самбура и Копачева из олимпийского Токио.
Отдельный сюжет волейбольного матча с Аргентиной на Олимпиаде-2020 — форма Максима Михайлова, который за 15 часов до выхода на площадку еще топтался в чаше Центрального стадиона на церемонии открытия. Лидеру сборной доверили нести флаг Олимпийского комитета России (вместе с Софьей Великой).
Это почетно — от статуса знаменосца не отказываются, но обычно боссы делегации и выбирают среди тех, кому в день после церемонии не выступать. Та же Великая сегодня не соревнуется.
Совпадение или нет, но у Михайлова против аргентинцев пошло не сразу: 3 очка и 5 ошибок в первой партии, во втором уже — 3 на 2, в третьем — 6 в атаке (2 блока), 1 ошибка. Команда примерно так же выпрямлялась против вязких аргентинцев.
Мы спросили Михайлова, повлияла ли поздняя церемония на блеклый старт в матче.
— Нас отпустили с церемонии пораньше, мы об этом заранее договорились. Так что около 11 вечера я был дома. Конечно, часа три пришлось постоять на ногах — небольшой дискомфорт, но это стоит того. Я очень рад, что мне доверили флаг.
Я на церемонии больше не устал, а зарядился положительными эмоциями от атмосферы, которые была на стадионе.
— Многие спортсмены на церемонии присаживались,
— В таком костюме особо не присядешь. Плюс было чуть душновато — все там сжарились. Но нисколько не жалею, что пошел туда.
— Три часа в духоте и на ногах — все равно нагрузка. Можно сравнить с тренировкой?
— Нагрузку получил, скорее, эмоциональную. Все равно там нельзя не отдать эмоции. В психологическом плане это сказалось. В физическом — не сказал бы, что было прямо тяжело. Мы спортсмены, тренируемся по 4−5 часов в день.
***
Перед олимпийским турниром другой лидер команды Артем Вольвич дал Sports.ru бодрое интервью и как будто напророчил:
— Есть у нас неудобные команды. Например, Аргентина — многое будет зависеть от подачи. Если подача есть, то игра легкая. Если подачи нет, они предлагают быструю игру. Мне как центральному блокирующему тяжело, когда во все стороны летят супербыстрые передачи: остается только гадать, куда пойдет пас.
На Играх-2016 в Рио именно аргентинцы обыграли нашу команду (3:1) и лишили ее первого места в группе. Не сказать,
Лига наций-2021: победа 3:1.
Лига наций-2019: победа 3:2.
Сегодня тоже не все срослось с первых минут: аргентинцы кидали неудобные планеры, прошибали резким первым темпом, а Лима и Паласиос (на двоих — 27 очков) поймали подачу и атаковали практически без ошибок. В уме еще сидел турнирный расклад: наша команда угодила в группу смерти, где, кроме Аргентины, Бразилия, США и Франция + неуступчивый Тунис. Терять очки на старте — изначально ставить себя в позицию догоняющих.
Для сравнения: в параллельной группе Япония, Венесуэла, Италия, Канада, Польша, Иран.
Чувствуете разницу, да?
Все расклады и возможные проблемы прекрасно понимал и финский тренер Туомас Саммельвуо, который ежеминутно требовал от команды движения и скорости.
Драйв привнес Дмитрий Волков. В одном из эпизодов он так рванул за мячом, что свернул рекламные щиты.
— Ну я хорошо полетал, но, в целом, без травмы (смеется). У всей команды было сегодня волнение, вышли скованными и зажатыми, от этого пошли собственные ошибки, а Аргентина, наоборот, играла хорошо, чисто. А когда ушло волнение, мы добавили, появились эмоции, стали раскрепощенно играть. Конкретного переломного момента не было — наверное, во втором сете
— Когда было сложнее — 4 года назад или сегодня?
— Тот матч я мало играл. Сейчас тяжело было — надеюсь, после первого матча будет легче, будем допускать меньше ошибок, мы сами можно сказать отдали первый сет. Задача была — справиться с их первым темпом, но не совсем у нас это получилось.
Второй сет тоже прошли на грани: убедительные 24:20 довели до 24:23, концовку вырулил Максим Михайлов. Тот самый, ради кого мы и приехали на «Ариаке Арена».
— Для многих у нас это первая Олимпиада. Плюс Аргентина, наверное, в топ-10 команд — ожидаемо, что они играют так хорошо. Но и мы сами чуть плохо начали. Второй сет тоже могли проиграть. Главное, было показывать свою игру — в первом сете это не удалось. Хорошо, что во втором почувствовали важные элементы и не отпустили соперника.
— Вольвич говорил, что Аргентина — неудобная для России. На Олимпиаде в Рио вы им проиграли.
— У нас новая команда, но стиль Аргентины с тех пор не поменялся — действительно неудобные. Играют быстро, технично, вязко. Мало ошибаются, много скидывают.
Для России более типична и привычна игра соперника, который приветствует более атлетичный стиль, потому что мы сами играем так. А Аргентина скидывает, накатывает, отыгрывается — много сил тратишь на такие долгие розыгрыши.
***
Справившись с эмоциями во втором сете, наши парни уверенно взяли два последующих и избежали
Победа на старте — идеальный расклад. Впереди связка бомбических матчей — с США (26 июля), Бразилией (28 июля) и Францией (30 июля).
Волейбольный турнир — возможно, лучшее, что подарила нам эта Олимпиада. По крайней мере, в командных видах спорта.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Мужчины
Групповой этап
Группа B
Россия: Михайлов (17), Волков (16), Клюка (12), Вольвич (8), Яковлев (8), Кобзарь (1).