Валуев: первый день Олимпиады можно назвать успешным для российской сборной

«Радуемся, что взяли первую медаль, но надо отметить: и другие наши спортсмены неплохо начали. До медалей некоторым далеко, но идёт командный зачёт: Медведев — молодец, баскетболистки неплохо выступили, прошли дальше в гребле. Дзюдо чуть расстроило, но это спорт — ничего не поделаешь.



Первый день уже можно назвать успешным для российской сборной», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.