Шпажистка Муртазаева поборется за бронзовую медаль Олимпиады в Токио

Читайте также Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Китая Сунь Ивэнь в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Поединок завершился со счетом 12:8 в пользу китаянки.

За бронзу Муртазаева поборется со спортсменкой, которая проиграет во встрече между Катриной Лехис (Эстония) и Аной Марией Попеску (Румыния).

Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мари Наваррии (12:15).

Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве.

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.