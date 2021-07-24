Дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2020
Украинка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония).
Украинка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония).
В противостоянии за третье место она победила представительницу Израиля Ширу Ришони. Это первая медаль Украины на Олимпиаде-2020.
В финале встретятся Дистрия Красники из Косово и японка Фуна Тонаки.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.