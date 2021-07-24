Сборная США впервые с 1972 года не выиграла ни одной медали в первый день летней Олимпиады

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В первый день Олимпийских игр в Токио разыгрывается 11 комплектов наград, сборная США была представлена спортсменами в пяти видах спорта. На данный момент определились обладатели пяти комплектов: в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м у женщин, тяжелой атлетике у женщин (до 49 кг), в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м у мужчин, стрельбе из лука в миксте и велогонках на шоссе.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м у женщин Мэри Такер заняла 6-е место, а лучшим среди американских велогонщиков на шоссе стал Брэндон Макналти, также занявший 6-е место, в остальных видах американцы не принимали участия в финалах.

Позднее в субботу будут разыграны шесть комплектов наград в дзюдо, фехтовании и тхэквондо, однако спортсмены сборной США не будут представлены в борьбе за медали.

Сборная США принимает участие в Олимпиадах с самых первых соревнований, прошедших в Афинах в 1896 году. В 1980 году США бойкотировали Олимпиаду в Москве в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан.

Всего на счету американских спортсменов 1 022 золотые, 795 серебряных и 706 бронзовых медалей. Самым титулованным американцем на Олимпийских играх является пловец Майкл Фелпс, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды.