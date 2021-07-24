Игры в Токио: итоги 24 июля

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Первой чемпионкой Игр в Токио стала китаянка Цянь Ян, выигравшая золото в стрельбе из пневматической винтовки. Эта же дисциплина принесла и первую медаль токийской Олимпиады сборной России — Анастасия Галашина стала серебряным призером.

Китаянка Чжихой Хо выиграла олимпийское золото в тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг. Она показала результат 210 кг (94 кг в рывке + 116 кг в толчке), установив олимпийский рекорд. Россиянка Кристина Соболь, выступавшая в этой же весовой категории, не прошла квалификацию, став последней.

Иранский стрелок Джавад Форугхи стал обладателем золотой медали в стрельбе из пневматического пистолета. Российские спортсмены в финальную часть соревнований не пробились.

Сборная Южной Кореи завоевала золото в миксте в стрельбе из лука. Команду представляли Ан Сан и Ким Чже Док. Стоит отметить, что это были первые в истории Олимпиад соревнования среди смешанных команд лучников. Российский дуэт Гаслан Базаржапов и Ксения Перова выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала.

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас выиграл золото в шоссейной групповой гонке. Россиянин Павел Сиваков финишировал 32-м, Александр Власов — 59-м. Еще один российский спортсмен, Ильнур Закарин, не смог завершить гонку.

Дзюдоистка из Косово Дистрия Красники стала олимпийской чемпионкой в категории до 48 кг. Россиянка Ирина Долгова выбыла из борьбы за медали на стадии 1/8 финала.

В соревнованиях дзюдоистов в категории до 60 кг первенствовал японец Наохиса Таката. Россиянин Роберт Мшвидобадзе выбыл из соревнований в 1/8 финала.

Также в субботу были разыграны первые медали в фехтовании. В соревнованиях шпажисток победу одержала Сунь Ивэнь. Россиянка Айзанат Муртазаева боролась за бронзу, но уступила эстонке Катрине Лехис. Виолетта Колобова и Юлия Личагина выбыла из борьбы в 1/16 финала.

В соревнованиях саблистов первенстовал венгр Арон Силадьи. Российский фехтовальщик Камиль Ибрагимов не смог побороться за медали, проиграв в четвертьфинале. Вениамин Решетников и Константин Лоханов потерпели поражение в 1/6 финала.

Российский таэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 кг. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал итальянец Вито Деллаквила.

Представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит выиграла золото Олимпиады в соревнованиях таэквондисток в категории до 49 кг.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Токио-2020: лучшие кадры 24 июля

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