Японский дзюдоист Наохисо Такато завоевал золото Олимпиады-2020 в категории до 60 кг
Японский дзюдоист Наохисо Такато выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 60 кг.
Японский дзюдоист Наохисо Такато выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 60 кг.
Японский дзюдоист Наохисо Такато выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 60 кг. В финале он победил представителя Китайского Тайбэя Ян Юн Вэя. Это первая золотая медаль Японии на Играх-2020.
Бронзу завоевали Елдос Сметов и Казахстана и Лука Мхеидзе из Франции.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.