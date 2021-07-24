Веснина и Кудерметова вышли в 1/8 теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в парном разряде
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
В стартовом матче россиянки в двух сетах обыграли немок Лауру Зигемунд и
Веснина и Кудерметова 2 раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три
За право выйти в четвертьфинал Олимпиады Веснина и Кудерметова сразятся с победительницами матча Деми Схурс/Кики Бертенс (Нидерланды) — Кристина Младенович/Каролин Гарсия (Франция).
Отметим, что Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро-2016 в парном разряде, тогда она завоевала золото вместе с Екатериной Макаровой.