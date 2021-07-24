Российская шпажистка Муртазаева уступила в поединке за бронзовую медаль Олимпиады

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ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Эстонии Катрине Лехис в поединке за бронзовую медаль Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 15:8 в пользу эстонской спортсменки.

Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мары Наваррии (12:15).

В поединке за золотую медаль сразятся Сунь Ивэнь (Китай) и Ана Мария Попеску (Румыния).

Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве.

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