Российская шпажистка Муртазаева уступила в поединке за бронзовую медаль Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
201
2Япония
110
7Россия
010
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Групповая гонка. Мужчины. Финал
Ричард Карапас
Воут ван Эрт
Тадей Погачар
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Плавание. Мужчины
13:00скоро100 м брасс. Мужчины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
13:00скороЭстафета 4х100 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Гандбол. Мужчины. Группа B
13:30скороПортугалияЕгипет
Футбол. Женщины. Группа E
13:30онлайнЯпония0Великобритания0
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороПольшаИран
Водное поло. Женщины. Группа B
13:50скороКитайРоссия
Футбол. Женщины. Группа F
14:00онлайнНидерланды1Бразилия1
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
14:00скороЯпонияИталия
Настольный теннис. Мужчины. 1-й круг
14:15скороКирилл СкачковДимитрий Леваяц
Таэквондо. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороРукийе ЙылдырымАбишаг Семберг
Футбол. Женщины. Группа G
14:30онлайнНовая Зеландия0США1
Таэквондо. Мужчины. Матч за 3-е место
14:45скороЛукас Лаутаро ГузманМихаил Артамонов
Фехтование. Женщины. Финал
14:45скороСунь ИвеньАна Мария Попеску
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
14:45скороНидерландыИндия
Таэквондо. Женщины. Матч за 3-е место
15:00скороТияна БогдановичМию Ямада
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
15:00скороМонголияСША
Таэквондо. Мужчины. Матч за 3-е место
15:15скороОмар СалимЯн Юнь
Фехтование. Мужчины. Финал
15:15скороАрон СиладиЛуиджи Самеле
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
15:15скороИрландияЮАР
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
15:25скороФранцияИталия
14:34 (мск), источник: ТАСС

Российская шпажистка Муртазаева уступила в поединке за бронзовую медаль Олимпиады

Эстонская спортсменка Катрина Лехис победила россиянку со счетом 15:8.

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ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская шпажистка Айзанат Муртазаева уступила представительнице Эстонии Катрине Лехис в поединке за бронзовую медаль Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 15:8 в пользу эстонской спортсменки.

Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мары Наваррии (12:15).

В поединке за золотую медаль сразятся Сунь Ивэнь (Китай) и Ана Мария Попеску (Румыния).

Муртазаевой 19 лет, она дважды становилась бронзовым призером чемпионата России (2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) в личном первенстве.

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Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

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