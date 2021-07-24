«Сильно сводило ноги, моментами было очень больно». Наши велогонщики оказались не готовы к условиям Токио

24 июля в 11:00 был дан старт мужской групповой шоссейной велогонке на Олимпиаде в Токио. Команда ОКР была представлена тремя гонщиками: Павлом Сиваковым, Александром Власовым и Ильнуром Закариным.

Гонцам предстояло преодолеть очень непростую трассу — 234 километра с суммарным вертикальным восхождением 4865 метров. Рельеф во многом обуславливался прохождением нижних склонов Фудзиямы, а финишировали гонщики на мототрассе «Фудзи Спидвэй», куда, кстати, пустили зрителей — это же не Токио, в этой префектуре можно.

Итог гонки для наших, увы, не радует — Сиваков — 32-й, Власов — 59-й, а Закарин сошел.

Золото взял эквадорец Ричард Карапас, серебро досталось Вауту Ван Арту (Бельгия), а бронза — свежеиспеченному победителю «Тур де Франс» Тадею Погачару (Словения).

Сошедшего Закарина поймать не удалось, а вот Сиваков и Власов рассказали, в чем причина неудачного выступления.

(+7:51) Павел Сиваков: Нужно было просто по другому готовиться

— Экстремальные погодные условия.

— Всю гонку было очень жарко, очень влажно. Это даже не жара, а влажность, к такому тяжело привыкнуть, очень тяжелые условия и думаю, это будет ощущаться в каждом виде спорта. Сказалось это на всех, на мне тоже, в конце, в последней горе, чувствовал себя пустым. Надеялся на лучшее, но не получилось, сегодня не мой день и особо ничего не сделать.

— Сезон в целом как-то у вас не задался, травма на «Джиро», теперь вот Олимпиада мимо.

— Да, сезон совсем не удается, не то, что я хотел. Невезение на «Джиро», упал. Но сейчас дело не в везении или отсутствии его — я просто не был готов как надо. Конечно, результат для меня плохой, я это осознаю. Попробую проанализировать гонку, найти положительные моменты в ней, понять, что пошло не так. В этом году будут еще старты, будет возможность показать себя. Конечно, хотелось бы хорошо выступить на своей первой Олимпиаде, я к этому готовился. Но я сделал максимум, тут не о чем жалеть, нужно просто понять, что было не так в подготовке.

— Возвращаясь к погоде. Марафоны и ходьбу перенесли на север, в Саппоро, там прохладнее. Если бы шоссейные гонки тоже проводили там, расклад бы поменялся?

— Да нет, все в одних условиях. Ничего не было бы иначе, нужно было просто по другому готовиться. Приехать пораньше, вот что было нужно. Климат здесь очень сильно отличается от Европы, найти там такую влажность негде. Здесь, даже когда температура ниже +30, ощущается это как +35, а у нас в Европе жара более сухая.

— Арабские гонки, в ОАЭ, Омане, не похожи по климату?

— Совсем нет, там сухо. Если искать что-то похожее, то это восточная Австралия, я там был, тренировался, да, там похоже. Может быть Азия.

(+11:27) Александр Власов: Приходилось бросать педалировать и пытаться растянуть мышцы, чтобы они пришли в себя

— Душно?

— Очень душно, тяжело дышать. Непривычный климат.

— Сравнивали с Китаем и вот сейчас Павел сравнил с Австралией. В вашей карьере было что-то похожее вообще?

— Я не был ни в Китае, ни в Австралии (смеется). Из Азии максимум где было — в Казахстане. Так что для меня эти условия — что-то новое.

— Гонцы сегодня сходили или прекращали работать из-за судорог.

— Да. У меня тоже последние километры очень сильно сводило ноги, моментами было очень больно, приходилось даже бросать педалировать и пытаться растянуть мышцы, чтобы они пришли в себя.

— От вас, как от чемпиона России в гонке с раздельным стартом, мы, конечно, ждем успеха именно в следующей гонке на ОИ. Сегодняшний опыт поможет в разделке?

— Да, я посмотрел трассу, мы поедем по тому кругу который был в зоне гоночного кольца и, думаю, что сейчас я очень хорошо прогрелся (смеемся оба), немного передохну и на разделке должно быть хорошее состояние. Трасса разделки тяжелая, постоянно вверх-вниз, равнины практически нет, и она мне неплохо подходит.

— Возвращаясь к недавнему ЧР, разделку вы выиграли, а вот в групповой гонке вышли один против всей команды «Газпром», которая, понятно, работала на своих лидеров. Сейчас, вспоминая ту гонку, был шанс ее выиграть вообще?

— Думаю, что можно было бы, но проблема в том, что я ЧР ехал после отпуска, который был необходим после «Джиро». Но, конечно, было тяжело одному бороться против всех.

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— Статус лидера «Астаны» на «Джиро» давил?

— Да нет, я спокойно к этому отношусь, надо — значит надо.

— «Джиро» тоже была очень тяжелая, запомнился этап, который сначала сократили из-за того, что два перевала были завалены снегом, а затем почти не показали, потому что не проходил сигнал. Мы вас там увидели только на финише, расскажете, что в тот день вообще было?

— Я финишировал там седьмым, были проблемы, сначала с одеждой, а затем механическая, в результате потерял время, пришлось затем догонять.

— Возвращаясь к планам. Разделка на ОИ — понятно. Что дальше?

— «Вуэльта».

— ЧМ?

— Еще не знаю, сначала проеду «Вуэльту» потом посмотрим. Но ЧМ в Бельгии, трасса там напоминает арденские классики, а мне такой рельеф не очень подходит, я такой… щупленький.

— Ну на разделку щупленького хватает.

— Ну это другое, да и разделки разными бывают.

— Удачи тогда здесь, на разделке.