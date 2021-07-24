Тхэквондист выиграл первую бронзовую медаль для России на Олимпиаде
В соревновании тхэквондистов в весовой категории до 58 кг россиянин Михаил Артамонов в схватке за бронзовую медаль оказался сильнее аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана -15:10.
В соревновании тхэквондистов в весовой категории до 58 кг россиянин Михаил Артамонов в схватке за бронзовую медаль оказался сильнее аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана -15:10.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка Анастасия Галашина на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), проходящем в Асаке (Япония) на арене «Асака Шутинг Рейндж», выиграла серебряную медаль, уступив китаянке Цянь Ян лишь 0,7 балла.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.
Игры должны были пройти в 2020 году, но