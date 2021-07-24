Тхэквондист выиграл первую бронзовую медаль для России на Олимпиаде

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Ранее сообщалось, что российская спортсменка Анастасия Галашина на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), проходящем в Асаке (Япония) на арене «Асака Шутинг Рейндж», выиграла серебряную медаль, уступив китаянке Цянь Ян лишь 0,7 балла.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.