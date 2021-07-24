Кирилл Скачков одержал победу на старте турнира по настольному теннису на Олимпиаде-2020
Россиянин Кирилл Скачков одержал победу в первом раунде турнира по настольному теннису на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).
Россиянин Кирилл Скачков одержал победу в первом раунде турнира по настольному теннису на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).
Скачков оказался сильнее представителя Сербии Димитри Леваяца. Счёт встречи — 4:2 (11:4, 11:13, 6:11, 11:7, 11:5, 11:8).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.