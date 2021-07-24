Российские пловцы вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2020
Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода вышли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.
Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода вышли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.
Чупков показал результат 59,55 секунд. Пригода проплыл дистанцию за 59,68 секунд.
Полуфиналы состоятся 25 июля. Финал запланирован на 27 июля.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.