Венгерский фехтовальщик Силади стал олимпийским чемпионом на третьих Играх подряд
Венгерский саблист Арон Силади победил итальянца Луиджи Самеле в поединке за золото Олимпиады-2020.
Венгерский саблист Арон Силади победил итальянца Луиджи Самеле в поединке за золото Олимпиады-2020.
Силади выиграл со счетом 15:7 и стал трехкратным олимпийским чемпионом. До Игр в Токио 31-летний спортсмен побеждал на Олимпиадах в Лондоне (2012) и Рио (2016). Золотая медаль Силади стала первой для Венгрии на соревнованиях в Японии.
Третье место занял кореец Ким Чон Хван, который победил грузина Сандро Базадзе в финале за бронзу (15:11).