Венгерский фехтовальщик Силади стал олимпийским чемпионом на третьих Играх подряд

Силади выиграл со счетом 15:7 и стал трехкратным олимпийским чемпионом. До Игр в Токио 31-летний спортсмен побеждал на Олимпиадах в Лондоне (2012) и Рио (2016). Золотая медаль Силади стала первой для Венгрии на соревнованиях в Японии.