Итальянец Деллаквила стал олимпийским чемпионом по тхэквондо

В финальной схватке он победил представителя Туниса Мохамеда Халила Жендуби. Бронзовые награды на счету россиянина Михаила Артамонова и корейца Чон Чана.

В первой схватке на Играх Жендуби победил Артамонова, а далее одолел представителя Эфиопии Соломона Демсе, что позволило россиянину принять участие в утешительной схватке и дойти до поединка за третье место.