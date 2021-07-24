Итальянец Деллаквила стал олимпийским чемпионом по тхэквондо
ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Вито Деллаквила из Италии завоевал золотую медаль в тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Вито Деллаквила из Италии завоевал золотую медаль в тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.
В финальной схватке он победил представителя Туниса Мохамеда Халила Жендуби. Бронзовые награды на счету россиянина Михаила Артамонова и корейца Чон Чана.
В первой схватке на Играх Жендуби победил Артамонова, а далее одолел представителя Эфиопии Соломона Демсе, что позволило россиянину принять участие в утешительной схватке и дойти до поединка за третье место.