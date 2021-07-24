Россиянин Артамонов проиграл на Олимпиаде первый же бой. Но дорвался до медали!

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2Италия
110
10Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
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Гандбол
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Прыжки в воду
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Регби
Синхронное плавание
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Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Группа B
15:45скороСШАФранция
Баскетбол 3x3. Мужчины. Группа A
16:25скороБельгияЯпония
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороНидерландыЯпония
Волейбол. Женщины. Группа B
25.07скороРоссияИталия
Стрельба. Женщины
25.07скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
25.07скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
25.07скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
25.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
25.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
25.07скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
25.07скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
25.07скороАвстралияСША
16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянин Артамонов проиграл на Олимпиаде первый же бой. Но дорвался до медали!

Вот только медальную схватку российские телезрители в прямом эфире увидеть не смогли. Досадно.

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Источник: Reuters

Российский тхэквондист Михаил Артамонов сенсационно завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в самой лёгкой весовой категории до 58 кг. Он уступил в первой схватке, но через утешительный бой получил шанс побиться за медаль и этот шанс не упустил. Российские зрители не увидели эту схватку в прямом эфире — только в интернете.

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Артамонов — абсолютный лидер сборной России в легчайшей весовой категории. Ещё в 2017-м в 20 лет Михаил стал серебряным призёром чемпионата мира в корейском Муджу. На следующий год он стал чемпионом Европы при бешеной поддержке болельщиков в Казани.

Несмотря на эти достижения, на Олимпиаде в Токио Артамонов не считался явным претендентом на медаль.

И в первой же схватке в острейшей борьбе уступил тунисцу Халилу Мохамеду Жендуби со счётом 18:25. Причём россиянин после первого раунда вёл с преимуществом в два очка, но решающим стал второй раунд, который Михаил уступил с разницей в семь очков.

Но в тхэквондо действуют те же правила, что в борьбе. Если спортсмен проиграл в первом раунде, а его соперник вышел в финал, то есть ещё шанс выйти на утешительную схватку и получить возможность всё-таки побороться за пьедестал. Тунисец Жендуби вышел в финал, а потому Артамонов прошёл в утешительный раунд.

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Он разгромил сенегальца Соломона Денсе со счётом 27:5 и вышел на медальную схватку за бронзу. Его соперником был аргентинец Лукас Лаутаро Гусман. С ним Артамонов бился один раз в карьере и уступил в 2019-м со счётом 4:13. На сей раз было иначе.

Первый раунд боя за бронзу Артамонов уступил — аргентинец очень точно бил ногами в корпус и три удара были засчитаны. Но на первых же секундах второго раунда Михаил пробил ногой точно в голову сопернику, счёт сравнял, а затем не дал сопернику ни единого шанса.

Артамонов был точнее, бил и в корпус, и в голову, и победил 15:10. Этот бой не был показан в прямом эфире по российскому телевидению — только в повторе. К тому моменту, когда на «России-1» включили показ схватки, она завершилась. Медаль Михаила стала для сборной России пятой в тхэквондо за всю историю участия.

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Напомним, тхэквондо впервые был включён в олимпийскую программу в 2000-м в Сиднее. Первую медаль в новом виде программы сборной России принесла Наталья Иванова в категории свыше 67 кг. В той же категории, но в Лондоне в 2012-м, бронзовую медаль завоевала Анастасия Барышникова. А единственным двукратным призёром Игр в составе сборной России стал Алексей Денисенко, который в Лондоне стал бронзовым в категории до 58 кг, а в Рио-де-Жанейро завоевал серебро в категории до 68 кг.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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