Россия стартовала на летней Олимпиаде без золота впервые с 2008 года

Российские спортсмены начали турнир с двух наград — Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а Михаил Артамонов взял бронзу в тхэквондо.

После распада СССР россияне никогда не начинали Игры очень результативно. Рекорд — четыре медали — был установлен в Афинах. А на двух предыдущих Олимпиадах по итогам первого дня Россия имела в копилке по единственной награде — правда, золотой. Токийские начались для нашей команды идентично пекинским. Только велогонщик Александр Колобнев свою бронзу получил не в августе 2008-го, а спустя полтора года — после дисквалификации швейцарца Фабиана Канчеллары.