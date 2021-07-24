ОИ-2020. Трудовая победа Герасимова и проход дальше Шимановича и Шкурдай — весь белорусский позитив первого дня Олимпиады
Подводим итоги первого олимпийского дня.
Подводим итоги первого олимпийского дня.
Единственным из белорусских теннисистов, кто выходил на хардовый корт Токио в субботу, был Егор Герасимов. Чуть ранее мы отмечали: со жребием ему повезло, ибо в соперники выпал француз Жиль Симон. Однако уже по итогам дебютных розыгрышей появилась угроза, что таким подарком судьбы наш спортсмен может и не воспользоваться. О чем говорить, что три из первых геймов на своей подаче Герасимов отдал?
Причем если это был не эйс, Егору было крайне трудно. В длительных розыгрышах он практически не имел успеха. Текущий сезон белорус проводит не лучшим образом, однако в этом матче он «превосходил» сам себя по части простейших неточностей, неправильных решений и особенно — нестабильности.
В первом сете оппоненты совершили по 25 невынужденных ошибок! Словом, кто не видел, тот мало что потерял. Это было зрелище крайне низкого качества. К тому же сопровождающееся еще и малосвойственной
Иной соперник бы воспользовался хотя бы одним из множества подаренных ему шансов, однако Симон — не из их числа. Делая брейк, он фактически тут же упускал нажитое. Страдал от недостаточной мощи на задней линии, постоянно не угадывал, куда обвести оппонента. Вроде бы повел со счетом 4:1 в третьей партии, а вот затем бездарным образом проиграл сразу шесть геймов кряду.
В следующем раунде Герасимов встретится с 15-м сеянным Фабио Фоньини из Италии. Стоит ли рассчитывать на продолжение борьбы после понедельника? С такой игрой — нет. В целом же в теннисном турнире на Олимпиаде без
Медали в плавательном бассейне сегодня не разыгрывались, тем не менее прошли целый ряд предварительных заплывов в нескольких дисциплинах, в том числе — с белорусским участием. Илья Шиманович стартовал на стометровке брассом, а Анастасия Шкурдай — на аналогичной дистанции баттерфляем.
Их лучшее время по сезону, надо сказать, позволяло не волноваться за судьбу выхода в полуфинал. Шкурдай ворвалась в элиту настолько, чтобы не испытывать проблем со вхождением в шестнадцать сильнейших на коронной дистанции, а Шиманович так и вовсе демонстрировал секунды на уровне призовых для Токио. Впрочем, формальность соблюсти в любом случае требовалось.
И, стоит признать, Шкурдай выполнила задачу достаточно уверенно. В своем заплыве она финишировала третеьй, а в сводной таблице оказалась на седьмой позиции. Что касается Шимановича, то трудностей с тем, чтобы остаться в деле, он тоже не знал. Правда, его секунды стали лишь девятыми. Возможно, просто нужно время на раскачку. Все же и Илья, и Настя — дебютанты Игр.
Никаких надежд на Александра Рябушенко, который в единственном числе представлял Беларусь в групповой гонке, не было. Да и профиль трассы ему подходил не так чтобы очень. Собственно, так все и произошло. Несколько кругов Рябушенко держался в основной группе, а вот когда взвинтила темп, чтобы достать отскочивших изначально беглецов, нашел себя в арьергарде пелетона. В итоге задолго до ключевого подъемчика потерял шансы финишировать вместе с первыми.
Впрочем, к концу последней горки даже все прочие утратили возможность завоевать золото, потому что фактически смог обеспечить себе победу блестящим спуртом Ричард Карапас. Он принес команде Эквадора лишь второе золото в истории. В число фаворитов легковесного горовосходителя, не раз бывшего призером генеральных классификаций многодневных гонок, включали в
Буквально за день до старта отдельные лица официального Токио заявляли, будто вероятность отмены Олимпиады все еще рассматривается в качестве варианта приостановления темпов распространения коронавируса. Количество зараженных и впрямь множилось — неудивительно, когда в Токио приземлялись самолеты со всех точек планеты, а болельщиков хоть и нет — официальные лица и аккредитованные журналисты все равно на месте.
Итак, в начале дня организаторы объявили о 17 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм. В этот список вошел один спортсмен, не являющийся гражданином Японии. 16 случаев касаются подрядчиков и персонала. Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составило 127.
Отметим, что с победы в весовой категории до 69 кг стартовал боксер Александр Радионов. Он вышел в 1/8 финала турнира.
Экипажи по академической гребле Инны Никулиной и Елены Фурман, а также Дмитрия Фурмана и Сергея Володько не смогли напрямую квалифицироваться в полуфинал. Мария Мартынова в соревнованиях по стрельбе заняла лишь 24-е место в квалификации и не вышла в финал.