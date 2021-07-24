ОИ-2020. Трудовая победа Герасимова и проход дальше Шимановича и Шкурдай — весь белорусский позитив первого дня Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2Италия
110
10Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороНидерландыЯпония
Волейбол. Женщины. Группа B
25.07скороРоссияИталия
Стрельба. Женщины
25.07скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
25.07скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
25.07скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
25.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
25.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
25.07скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
25.07скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
25.07скороАвстралияСША
Гимнастика спортивная. Женщины
25.07скороЛичное и командное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
25.07скороАвстралияИспания
17:10 (мск), источник: Прессбол

ОИ-2020. Трудовая победа Герасимова и проход дальше Шимановича и Шкурдай — весь белорусский позитив первого дня Олимпиады

Подводим итоги первого олимпийского дня.

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Матч, достойный… ничего не достойный

Единственным из белорусских теннисистов, кто выходил на хардовый корт Токио в субботу, был Егор Герасимов. Чуть ранее мы отмечали: со жребием ему повезло, ибо в соперники выпал француз Жиль Симон. Однако уже по итогам дебютных розыгрышей появилась угроза, что таким подарком судьбы наш спортсмен может и не воспользоваться. О чем говорить, что три из первых геймов на своей подаче Герасимов отдал?

Причем если это был не эйс, Егору было крайне трудно. В длительных розыгрышах он практически не имел успеха. Текущий сезон белорус проводит не лучшим образом, однако в этом матче он «превосходил» сам себя по части простейших неточностей, неправильных решений и особенно — нестабильности.

В первом сете оппоненты совершили по 25 невынужденных ошибок! Словом, кто не видел, тот мало что потерял. Это было зрелище крайне низкого качества. К тому же сопровождающееся еще и малосвойственной экс-первой ракетке страны неуравновешенностью. В концовке первого сета и в начале второго Егор дважды гневался на орудие труда, бросая его.

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Иной соперник бы воспользовался хотя бы одним из множества подаренных ему шансов, однако Симон — не из их числа. Делая брейк, он фактически тут же упускал нажитое. Страдал от недостаточной мощи на задней линии, постоянно не угадывал, куда обвести оппонента. Вроде бы повел со счетом 4:1 в третьей партии, а вот затем бездарным образом проиграл сразу шесть геймов кряду.

В следующем раунде Герасимов встретится с 15-м сеянным Фабио Фоньини из Италии. Стоит ли рассчитывать на продолжение борьбы после понедельника? С такой игрой — нет. В целом же в теннисном турнире на Олимпиаде без сколько-нибудь громких сенсаций.

Шиманович и Шкурдай — в полуфинале

Медали в плавательном бассейне сегодня не разыгрывались, тем не менее прошли целый ряд предварительных заплывов в нескольких дисциплинах, в том числе — с белорусским участием. Илья Шиманович стартовал на стометровке брассом, а Анастасия Шкурдай — на аналогичной дистанции баттерфляем.

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Их лучшее время по сезону, надо сказать, позволяло не волноваться за судьбу выхода в полуфинал. Шкурдай ворвалась в элиту настолько, чтобы не испытывать проблем со вхождением в шестнадцать сильнейших на коронной дистанции, а Шиманович так и вовсе демонстрировал секунды на уровне призовых для Токио. Впрочем, формальность соблюсти в любом случае требовалось.

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И, стоит признать, Шкурдай выполнила задачу достаточно уверенно. В своем заплыве она финишировала третеьй, а в сводной таблице оказалась на седьмой позиции. Что касается Шимановича, то трудностей с тем, чтобы остаться в деле, он тоже не знал. Правда, его секунды стали лишь девятыми. Возможно, просто нужно время на раскачку. Все же и Илья, и Настя — дебютанты Игр.

Рябушенко в одиночку не сдюжил

Никаких надежд на Александра Рябушенко, который в единственном числе представлял Беларусь в групповой гонке, не было. Да и профиль трассы ему подходил не так чтобы очень. Собственно, так все и произошло. Несколько кругов Рябушенко держался в основной группе, а вот когда взвинтила темп, чтобы достать отскочивших изначально беглецов, нашел себя в арьергарде пелетона. В итоге задолго до ключевого подъемчика потерял шансы финишировать вместе с первыми.

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Впрочем, к концу последней горки даже все прочие утратили возможность завоевать золото, потому что фактически смог обеспечить себе победу блестящим спуртом Ричард Карапас. Он принес команде Эквадора лишь второе золото в истории. В число фаворитов легковесного горовосходителя, не раз бывшего призером генеральных классификаций многодневных гонок, включали в третью-четвертую очередь. Тем не менее в решающий момент он показал не только класс, но и чувство момента — то, чего многим недоставало на недавнем «Тур де Франс», чтобы успешно атаковать словенца Тадея Погачара, в итоге прихватившего бронзу. Его, впрочем, главный старт состоится спустя несколько дней — гонка с раздельным стартом.

Коронавирус: случаи есть, но и жизнь — тоже

Буквально за день до старта отдельные лица официального Токио заявляли, будто вероятность отмены Олимпиады все еще рассматривается в качестве варианта приостановления темпов распространения коронавируса. Количество зараженных и впрямь множилось — неудивительно, когда в Токио приземлялись самолеты со всех точек планеты, а болельщиков хоть и нет — официальные лица и аккредитованные журналисты все равно на месте.

Итак, в начале дня организаторы объявили о 17 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм. В этот список вошел один спортсмен, не являющийся гражданином Японии. 16 случаев касаются подрядчиков и персонала. Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составило 127.

Ну и ладно. Нет дороги назад. Дальше — только больше. В смысле — комплектов наград ежедневно разыгрывается больше. А значит, будет только интереснее.

Отметим, что с победы в весовой категории до 69 кг стартовал боксер Александр Радионов. Он вышел в 1/8 финала турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экипажи по академической гребле Инны Никулиной и Елены Фурман, а также Дмитрия Фурмана и Сергея Володько не смогли напрямую квалифицироваться в полуфинал. Мария Мартынова в соревнованиях по стрельбе заняла лишь 24-е место в квалификации и не вышла в финал.

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II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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