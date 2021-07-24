Галашина: Первую медаль Олимпиады ребята и терли, и ко лбу на удачу прикладывали

Российский стрелок Анастасия Галашина завоевала первую медаль для национальной сборной на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Перед последней попыткой Галашина опережала китаянку Ян Цянь, однако в решающий момент выполнила неудачный выстрел, который лишил ее олимпийского золота. В интервью ТАСС спортсменка рассказала, почему рада этому серебру как ни одной другой медали в карьере, для чего спортсмены пользуются дневником, а также раскрыла секретный ритуал родителей.

— Настя, есть сожаления, что серебро, а не золото?

— Я очень рада! Это все-таки это мои первые Игры и сразу медаль, это большой шаг для меня.

— Представляли ли себе этот день? Что такое рано или поздно будет?

— Когда летела сюда, в Токио, я ни о чем не думала, потому что не нужно забегать вперед и делить шкуру неубитого медведя. Думала исключительно о работе, которую нужно делать, а все остальное потом.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля

— Научите, как перед самым важным стартом в жизни думать только о работе, не распыляясь на лишнее?

— Нужно концентрироваться, постоянно говорить себе правильные слова. У меня есть дневник, куда я все пишу — когда прописываешь, это откладывается на подкорочке, что очень помогает. Дисциплина в спорте, да и в обычной жизни необходима.

— Перед пьедесталом тоже о лишнем не думали?

— Было полное осознание — «я это сделала». Такая счастливая была, ни одной медали так не радовалась как этой. Ну разве что серебру чемпионата Европы 2020 года, перед пандемией, когда взяла лицензию на эти Игры. Рассчитывала, что летом в 2020 году на них поеду, но не сложилось. Сложилось сейчас. Так что перед пьедесталом было полное осознание, что это — мое.

— Медаль, наверное, уже со всех сторон изучили?

— Еще на пьедестале. Покрутила, повертела — до этого я ее видела на фото, знала, как она выглядит, но когда ее в руках держишь, это совсем другое, и это здорово. Читала, что она сделана из переработанных компьютеров и гаджетов — это японцы. Продуманные.

— А букет? Организаторы писали, что это — букет-молитва. Эустома и печать Соломона из Фукусимы, подсолнухи из Мияги, горечавка из Иватэ и аспидистры из Токио. Подобраны так, поскольку представляют районы, пострадавшие от стихийных бедствий.

— Букет тоже произвел впечатление, он необычный — подсолнухи, зеленые совсем незнакомые мне цветы, и что-то похожее на ирисы. Очень необычный, согласна.

— В олимпийской деревне, наверняка, медаль уже изучили друзья по команде?

— Когда вернулась, все хотели ее потрогать, рассмотреть. Кто-то тер на удачу, кто-то ко лбу прикладывал. Вообще, день сегодня, конечно, насыщенный — приехала, сделали несколько фото у олимпийских колец, потом пресс-конференция. Чуть в шоке от всего происходящего, не ожидала всего этого, но нормально к этому отношусь. И потом мне еще выступать.

— Вопреки традиции последних летних олимпиад, первую медаль российской команде на Играх принесла девушка. Раньше этим отличались дзюдоисты.

— Конечно, было круто принести первую медаль, хотя традиционно именно мы ее разыгрываем, в моей дисциплине. Давно у нас женщины медаль не брали.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Токио-2020: лучшие кадры 24 июля

— Уже успели пообщаться с тренерами?

— Пока нет, времени абсолютно не было. Даже супруг обижался, что звонить ему не успеваю. Получал сообщения от врачей нашей сборной ему пишут — «Настя пока не может», «Настя занята». Но сейчас, наконец, успела пообщаться, пока ехала из деревни — и с супругом, и с родителями, и с даже с бабушкой, пока на массаже была.

— Представляю, сколько радости сейчас дома.

— Там уже открыли шампанское. У родителей традиция такая — они перед стартом заранее покупают бутылку шампанского, и, если медаль, они ее открывают, а потом каждую пробочку собирают в отдельный кубок. Там пробочек уже прилично.

— Супруг тоже спортсмен?

— Мы были в одной юниорской сборной, потом он закончил со спортом и некоторое время был тренером по общефизической подготовке у нас в стрельбе.

— Тяжело, когда оба в одной команде?

— Наоборот! Но он уже закончил со спортом, и я сейчас очень скучаю без него. Но мы уже оба привыкли к такому, нормально к этому относимся.

— Старт Игр был связан с многочисленными замечаниями к организации, к организаторам. У вас тоже не все гладко складывалось?

Читайте также Серебряная призерка Олимпиады Галашина будет представлена к государственной награде

— Понимаете, у меня это первая Олимпиада, сравнивать мне особо не с чем. Ну да, когда вошла в этот «картонный номер», ощущения, конечно, странненькие были. Но я сразу себе сказала — это жизненные мелочи, и я приехала на большой праздник. Так что не стоит обо всем этом думать, нужно перевернуть свои мысли в голове, чтобы все сложилось хорошо.

Ну да, бывают несостыковки. И что? Ведь так же и жить интереснее, когда все неидеально, правда?

У нас, например, есть проблема с транспортом. Некоторые люди при посадке в автобус остаются на платформе. Не уезжают, ждут следующего, а ведь все рассчитано.

— За несколько олимпиад успела заметить, что чаще всего такие «катаклизмы» случаются в первые дни. Потом все начинает идти своим чередом. С чем действительно трудно, так это невыносимая жара.

— Она действительно сильно выматывает. Это накладывает свой отпечаток.

— Настя, любимый вопрос журналистов — «ваши творческие планы».

— Старты для меня еще не закончены, у меня еще один (спортсменка выступит 27 июля в миксте в паре с Владимиром Масленниковым, — прим. ТАСС). А вот после — действительно будет уже «после». Сейчас думаю только о предстоящем старте.