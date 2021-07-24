Галашина: Первую медаль Олимпиады ребята и терли, и ко лбу на удачу прикладывали

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2Италия
110
10Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороНидерландыЯпония
Волейбол. Женщины. Группа B
25.07скороРоссияИталия
Стрельба. Женщины
25.07скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
25.07скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
25.07скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
25.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
25.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
25.07скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
25.07скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
25.07скороАвстралияСША
Гимнастика спортивная. Женщины
25.07скороЛичное и командное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
25.07скороАвстралияИспания
17:54 (мск), источник: ТАСС

Галашина: Первую медаль Олимпиады ребята и терли, и ко лбу на удачу прикладывали

Первая российская медалистка Игр в Токио рассказала, почему рада серебру как ни одной другой медали в своей карьере, для чего спортсмены пользуются дневником, а также раскрыла секретный ритуал своих родителей.

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Источник: AFP 2021

Российский стрелок Анастасия Галашина завоевала первую медаль для национальной сборной на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Перед последней попыткой Галашина опережала китаянку Ян Цянь, однако в решающий момент выполнила неудачный выстрел, который лишил ее олимпийского золота. В интервью ТАСС спортсменка рассказала, почему рада этому серебру как ни одной другой медали в карьере, для чего спортсмены пользуются дневником, а также раскрыла секретный ритуал родителей.

— Настя, есть сожаления, что серебро, а не золото?

— Я очень рада! Это все-таки это мои первые Игры и сразу медаль, это большой шаг для меня.

— Представляли ли себе этот день? Что такое рано или поздно будет?

— Когда летела сюда, в Токио, я ни о чем не думала, потому что не нужно забегать вперед и делить шкуру неубитого медведя. Думала исключительно о работе, которую нужно делать, а все остальное потом.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля

— Научите, как перед самым важным стартом в жизни думать только о работе, не распыляясь на лишнее?

— Нужно концентрироваться, постоянно говорить себе правильные слова. У меня есть дневник, куда я все пишу — когда прописываешь, это откладывается на подкорочке, что очень помогает. Дисциплина в спорте, да и в обычной жизни необходима.

— Перед пьедесталом тоже о лишнем не думали?

— Было полное осознание — «я это сделала». Такая счастливая была, ни одной медали так не радовалась как этой. Ну разве что серебру чемпионата Европы 2020 года, перед пандемией, когда взяла лицензию на эти Игры. Рассчитывала, что летом в 2020 году на них поеду, но не сложилось. Сложилось сейчас. Так что перед пьедесталом было полное осознание, что это — мое.

— Медаль, наверное, уже со всех сторон изучили?

— Еще на пьедестале. Покрутила, повертела — до этого я ее видела на фото, знала, как она выглядит, но когда ее в руках держишь, это совсем другое, и это здорово. Читала, что она сделана из переработанных компьютеров и гаджетов — это японцы. Продуманные.

— А букет? Организаторы писали, что это — букет-молитва. Эустома и печать Соломона из Фукусимы, подсолнухи из Мияги, горечавка из Иватэ и аспидистры из Токио. Подобраны так, поскольку представляют районы, пострадавшие от стихийных бедствий.

— Букет тоже произвел впечатление, он необычный — подсолнухи, зеленые совсем незнакомые мне цветы, и что-то похожее на ирисы. Очень необычный, согласна.

— В олимпийской деревне, наверняка, медаль уже изучили друзья по команде?

— Когда вернулась, все хотели ее потрогать, рассмотреть. Кто-то тер на удачу, кто-то ко лбу прикладывал. Вообще, день сегодня, конечно, насыщенный — приехала, сделали несколько фото у олимпийских колец, потом пресс-конференция. Чуть в шоке от всего происходящего, не ожидала всего этого, но нормально к этому отношусь. И потом мне еще выступать.

— Вопреки традиции последних летних олимпиад, первую медаль российской команде на Играх принесла девушка. Раньше этим отличались дзюдоисты.

— Конечно, было круто принести первую медаль, хотя традиционно именно мы ее разыгрываем, в моей дисциплине. Давно у нас женщины медаль не брали.

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Токио-2020: лучшие кадры 24 июля

— Уже успели пообщаться с тренерами?

— Пока нет, времени абсолютно не было. Даже супруг обижался, что звонить ему не успеваю. Получал сообщения от врачей нашей сборной ему пишут — «Настя пока не может», «Настя занята». Но сейчас, наконец, успела пообщаться, пока ехала из деревни — и с супругом, и с родителями, и с даже с бабушкой, пока на массаже была.

— Представляю, сколько радости сейчас дома.

— Там уже открыли шампанское. У родителей традиция такая — они перед стартом заранее покупают бутылку шампанского, и, если медаль, они ее открывают, а потом каждую пробочку собирают в отдельный кубок. Там пробочек уже прилично.

— Супруг тоже спортсмен?

— Мы были в одной юниорской сборной, потом он закончил со спортом и некоторое время был тренером по общефизической подготовке у нас в стрельбе.

— Тяжело, когда оба в одной команде?

— Наоборот! Но он уже закончил со спортом, и я сейчас очень скучаю без него. Но мы уже оба привыкли к такому, нормально к этому относимся.

— Старт Игр был связан с многочисленными замечаниями к организации, к организаторам. У вас тоже не все гладко складывалось?

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— Понимаете, у меня это первая Олимпиада, сравнивать мне особо не с чем. Ну да, когда вошла в этот «картонный номер», ощущения, конечно, странненькие были. Но я сразу себе сказала — это жизненные мелочи, и я приехала на большой праздник. Так что не стоит обо всем этом думать, нужно перевернуть свои мысли в голове, чтобы все сложилось хорошо.

Ну да, бывают несостыковки. И что? Ведь так же и жить интереснее, когда все неидеально, правда?

У нас, например, есть проблема с транспортом. Некоторые люди при посадке в автобус остаются на платформе. Не уезжают, ждут следующего, а ведь все рассчитано.

— За несколько олимпиад успела заметить, что чаще всего такие «катаклизмы» случаются в первые дни. Потом все начинает идти своим чередом. С чем действительно трудно, так это невыносимая жара.

— Она действительно сильно выматывает. Это накладывает свой отпечаток.

— Настя, любимый вопрос журналистов — «ваши творческие планы».

— Старты для меня еще не закончены, у меня еще один (спортсменка выступит 27 июля в миксте в паре с Владимиром Масленниковым, — прим. ТАСС). А вот после — действительно будет уже «после». Сейчас думаю только о предстоящем старте.

Беседовала Вероника Советова.

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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
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Гимнастический Центр Ариакэ
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Городской спортивный парк Аоми
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Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
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Стадион Адзиномото
Стадион Касима
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Стадион Саппоро Доум
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Теннисный парк Ариакэ
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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