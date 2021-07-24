Потерявшая сознание в квалификации Гомбоева выступит на Олимпиаде в воскресенье

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская лучница Светлана Гомбоева не имеет проблем со здоровьем и готова выступить на Олимпийских играх в Токио в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Гомбоева в пятницу потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем.

«Гомбоева не имеет проблем со здоровьем. Она выступит на соревнованиях в воскресенье», — сказал собеседник агентства.

В воскресенье пройдут командные соревнования. 29 июля Гомбоева выступит в личном турнире.