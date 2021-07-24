Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира
Российский тренер творит историю с иранской командой. Романыч — великий!
Российский тренер творит историю с иранской командой. Романыч — великий!
Олимпийские игры. Мужчины. Группа A
Польша — Иран — 2:3 (25:18, 22:25, 22:25, 25:22, 21:23)
Какой же гений Владимир Алекно! Сегодня возглавляемый им Иран одержал самую громкую олимпийскую победу в историю. Со счетом 3:2 обыграна Польша! Победители двух последних чемпионатов мира. Которых после этих невероятных успехов усилил Вильфредо Леон — уроженец Кубы, считающийся лучшим игроком планеты.
Матч выдался бомбическим. Все решилось на
Напомню, что Алекно возглавил Иран только в мае. Его пригласили как раз потому, что персам был нужен опытнейший тренер, способный привить сборной дух победителей. Команда у них интересная, но практически все концовки ключевых матчей исторически проигрывала. И вот теперь — получилось! Напомним, что Иран невыразительно выглядел на Лиге наций, не попав даже в десятку. Алекно отбросил это в сторону, сказав, что использовал турнир как поле для экспериментов. Где еще смотреть молодых, если не там?
Потом Владимир Романович выдержал прессинг местной звезды Фархада Гаеми. Того не включили в состав олимпийской сборной — и он начал обвинять российского специалиста во всех грехах. Типа, приехал перец
Время показало на чьей стороне правда. Вряд ли сегодня в Иране
Круче может быть только выход в полуфинал Олимпийских игр. Но об этом говорить еще очень рано. Для начала нужно пройти без сбоев групповой этап. Там у Ирана остались Венесуэла, Канада, Италия и Япония.
Владимир Иванов