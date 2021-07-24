Медали в тхэквондо и стрельбе: как прошел первый день Токио-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2Италия
110
10Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороНидерландыЯпония
Волейбол. Женщины. Группа B
25.07скороРоссияИталия
Стрельба. Женщины
25.07скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
25.07скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
25.07скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
25.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
25.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
25.07скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
25.07скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
25.07скороАвстралияСША
Гимнастика спортивная. Женщины
25.07скороЛичное и командное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
25.07скороАвстралияИспания
18:29 (мск), источник: Газета.Ру

Медали в тхэквондо и стрельбе: как прошел первый день Токио-2020

Первую награду для российской команды в Японии добыла Анастасия Галашина, уступившая победительнице в соревнованиях по стрельбе менее балла. Вторую медаль в копилку российской олимпийской сборной добыл тхэквондист Михаил Артамонов. Спортсмен на пути к бронзовой награде прошел через утешительную сетку, где сумел сломить сопротивление всех оппонентов.

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Начало положено

Первый день для сборной России на Олимпийских играх выдался успешным — в копилку национальной команды попали сразу две медали.

Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматической винтовки (10 м).

Cпортсменка шла к победе уверенно и приближалась к ней до последнего выстрела, который, к сожалению, и стал для нее роковым. По итогам соревнований россиянка уступила представительнице Китая Цянь Ян лишь 0,7 балла.

Смешанные ощущения были. Одновременно радость и горечь, но сейчас я рада. Это ошибка позволит мне чему-то научиться. Это урок на будущее. Немножко разволновалась, передержала выстрел со временем, мысли не те, концентрацию потеряла — все легко и просто. Много соревнований, где неопытные спортсмены вдруг вылезают. Это все в голове. Считаю ли я серебро сенсацией? Я не хочу так говорить. Это просто большой шаг для меня. Я здорово вышла вперед. Все нормально.
Анастасия Галашина
серебряная медалистка ОИ–2020
Тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

24-летний представитель Санкт-Петербурга проиграл в своем первом бою Мохамеду Халилу Джендуби из Туниса, однако благодаря тому, что африканец добрался до финала, где впоследствии проиграл итальянцу Вито Деллаквила, попал в утешительную сетку турнира.

Сначала Артамонов со счетом 27:5 победил представителя Эфиопии Соломона Демсе, а затем вырвал бронзу в бою против аргентинца Лукаса Гусмана.

Эмоции довольно разные, потому что в начале дня я проиграл. Думал, что возможности побороться за бронзу у меня не будет, но все сложилось как нельзя лучше. Решил, что надо хвататься за такую возможность двумя руками. В планах было сильно вымотать соперника, потому что я знал, что он сильно гоняет вес. Три раунда стоять ему довольно тяжело. Во втором раунде решил сделать упор на удары и бил в расчете на баллы. В моменте, когда он встал, я почувствовал, что он закончился и нужно ловить момент. Сделал отрыв и в третьем нужно было удержать темп. Все прошло, как я и планировал.
Михаил Артамонов
бронзовый призер ОИ–2020

Эта медаль стала третьей для российского тхэквондо на Олимпийских играх. В 2012 году Анастасия Барышникова также взяла бронзу в весовой категории свыше 67 кг, а в 2016 году Алексей Денисенко стал обладателем серебряной награды.

Российских олимпийцев с первыми медалями Олимпиады в Токио поздравил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, наши спортсмены могут приготовить еще много сюрпризов по ходу Игр.

«Для нас это непростая Олимпиада, поэтому неожиданностей можно ждать откуда угодно. Но тхэквондо у нас развивается, все спортсмены ехали за медалями. Еще раз поздравляем всех наших ребят со второй медалью. Михаила поздравляем с бронзой. Утром стрельба, сейчас тхэквондо. Значит ребята хорошо готовились», — приводит слова парламентария «Чемпионат.com».

Почти сенсация

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Токио-2020: лучшие кадры 24 июля

Российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева была близка к тому, чтобы взять медаль в соревнованиях на шпагах, но в последний момент от нее отвернулась удача — итогом стало четвертое место.

В полуфинале 19-летняя представительница Москвы проиграла китаянке Сунь Ивэнь (8:12), а во встрече за бронзу она не справилась с Катриной Лехис (Эстония).

Россиянка изначально ехала на Игры в статусе «темной лошадки» — в мировом рейтинге она занимает 238-ю строчку, но на пути к полуфиналу смогла сломить сопротивление более опытных и титулованных спортсменок.

«Спасибо всем, кто за меня болел. Дальше — больше, я еще вернусь! У нас еще командные соревнования. Чего не хватило? Наверное, опыта. Конечно, мечтала о победе. Как и все. Здесь все сильные, что второй, что 15-й — разницы нет. Если бы я выиграла медаль, тогда, может быть, почувствовала бы себя сенсацией», — приводит слова Муртазаевой сайт «Матч ТВ».

Успешный старт в волейболе

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Мужская сборная России по волейболу, выступающая в группе B, обыграла национальную сборную Аргентины со счетом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

Самым результативным в составе победителей стал Максим Михайлов, заработавший 17 очков. 16 очков набрал Дмитрий Волков, у Егора Клюки 12 результативных действий.

Соперниками россиян во 2-м туре станут волейболисты из США. Матч пройдет 26-го июля.

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин объяснил нервное начало матча национальной команды против аргентинцев. «Стартовая игра всегда такая. Было волнение в первой партии и на протяжении всего матча. Задачу выполнили, хоть это был не суперкрасивый волейбол. Но результат есть», — сказал Тетюхин ТАСС.

Гимнасты вышли в финал командных соревнований

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Команда, за которую выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный, набрала 261,945 балла, показав третий результат. Первыми стали японцы (262,251), вторыми — представители Китая (262,061). Финальные соревнования команд пройдут 26 июля.

Напомним, что женская сборная по спортивной гимнастике начнет соревноваться завтра, 25 июля. В ее состав вошли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Елена Герасимова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова.

Медальный зачет

После первого соревновательного дня, в котором было разыграно 11 комплектов медалей, российская сборная делит десятую строчку в неофициальном медальном зачете со сборной Сербии.

Медальный зачет Олимпиады

Лидирует же с тремя золотыми наградами Китай. На второй строчке расположились итальянцы, а на третьей — японцы.

Максим Гужевский

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