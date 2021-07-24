Медведев просил назначить матчи в Токио на более позднее время из-за погодных условий
Российский теннисист Даниил Медведев после победы в первом круге олимпийского турнира в Токио прокомментировал погодные условия в Японии.
Российский теннисист Даниил Медведев после победы в первом круге олимпийского турнира в Токио прокомментировал погодные условия в Японии.
Напомним, посеянный под вторым номером Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
«Я просил назначить матчи на более позднее время. Капитан моей команды Виктор Троицки пару раз разговаривал с судьей. Честно говоря, я не понимаю, почему они не начинают матчи, скажем, в 15:00.
Я слышал, что для тенниса существует
На самом деле для телевидения это даже лучше, потому что чем позже вы играете, тем лучше для Соединенных Штатов и Европы. Я не знаю, может быть, Международная федерация тенниса сможет дать вам лучший ответ на вопрос, почему они решили играть в середине дня. Я сомневаюсь, что они изменят это решение, но мы надеемся, что они это сделают, — сказал Медведев на