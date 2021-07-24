Судороги и помощь врачей. Страшный прогноз Медведева на Олимпиаду сбудется?
Нынешние Олимпийские игры — отличный шанс для каждого гостя Токио почувствовать себя
Нынешние Олимпийские игры — отличный шанс для каждого гостя Токио почувствовать себя
Местная жара не просто обескураживает при первом же шаге на улицу. Это сила, которая моментально сдавливает и поглощает вас при поддержке высокой влажности. Страдают от таких условий и спортсмены.
Например, в пятницу во время квалификации в стрельбе из лука после теплового удара сознание потеряла россиянка Светлана Гомбоева. А в субботу стартовали одиночный и парный турниры по теннису, где многие матчи идут в разгар дня под палящим солнцем.
Уже в первом слоте игр произошел неприятный инцидент. Анастасия Павлюченкова почувствовала недомогание, ей вызвали врача. После медицинской помощи россиянка смогла продолжить матч и довела его до разгрома (6:0, 6:1), выбив из борьбы итальянку Сару Эррани.
Казалось бы, все закончилось хорошо, но осадок остался неприятный. Тем более что Павлюченкова не сразу вышла к журналистам, восстанавливаясь после стрессового эпизода. Позже она все же прокомментировала ситуацию и призналась, что не ожидала такой жары.
Даже в
какой-томомент проблемы с дыханием появились. У меня до сих пор болит голова, вздулись вены в висках. Врачи сказали лежать, отдыхать ногами кверху и терпеть.
Пугающе, не правда ли? Причем это тот случай, когда на теоретическом уровне почти невозможно осознать всю серьезность обстоятельств. Вот я после нескольких суток в Токио думал, что готов принять вызов и провести целый день на теннисе. Однако не совсем.
Большая часть доступной воды для журналистов была комнатной температуры — противной при нокаутирующей жаре. Но пить необходимо. И очень много. А еще нужно есть, однако аппетит пропадает абсолютно. Тело как будто одновременно просит новые силы, но отвергает их важный источник.
Пробуешь прихватить с собой хотя бы маленькую шоколадку, а она тает в кармане в течение минуты — тут бы вдобавок штаны не замарать. Вспоминаешь про специальные соленые конфеты для удержания влаги в организме, выданные организаторами, а они остались в другом рюкзаке. Злишься на себя, но выдыхаешь в пропотевшую медицинскую маску и идешь дальше. Там же Даниил Медведев стартует на Олимпиаде!
И вот, вторая ракетка мира разобрался с казахстанцем Александром Бубликом в двух сетах — 6:4, 7:6 (10:8). Победа уверенная, но весьма трудовая. Не обошелся Медведев и без помощи популярного лайфхака Олимпиады — трубы с холодным воздухом. Россиянин неоднократно по ходу матча прибегал к спасительному устройству, а после игры сделал неутешительный прогноз на следующие встречи.
«Я думаю, еще будут и судороги, и врачи на кортах, и тепловые удары. В теннисе мы привыкли бороться. Грубо говоря, кому раньше не повезет, тот и проиграет,
Увы, пока это кажется очень вероятным. Токийской погодой проникся и опытнейший Новак Джокович — один из главных претендентов на золото.
Здесь действительно тяжелые условия. Сегодня вот совсем не было ветра, очень нужна была помощь освежающих установок. Но, к счастью, это не первый мой подобный опыт. Да и что поделать, Олимпиада — всегда сложный вызов для всех теннисистов.
Немного, но все же повезло тем теннисистам, которые закрывали игровой день. В их числе Елена Веснина и Вероника Кудерметова, выступавшие уже без солнца (в Токио вообще темнеет рано). Российский дуэт обыграл в первом круге немок
«Крайне тяжело всем, кто играет под солнцем, я бы так сказала. Когда солнце садится, ощущается хоть
Да, снова про судороги… Что еще мы увидим за оставшиеся две недели Олимпиады? Обмороки спортсменов, волонтеры без сознания, журналисты с жестоко сгоревшими шеями — кажется, это только начало. На Олимпийских играх в Токио есть крутые моменты, но в глобальном смысле это пока экстремальный хаос.
Александр Бокулев