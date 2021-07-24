Судороги и помощь врачей. Страшный прогноз Медведева на Олимпиаду сбудется?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2Италия
110
10Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороНидерландыЯпония
Волейбол. Женщины. Группа B
25.07скороРоссияИталия
Стрельба. Женщины
25.07скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
25.07скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
25.07скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
25.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
25.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
25.07скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
25.07скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
25.07скороАвстралияСША
Гимнастика спортивная. Женщины
25.07скороЛичное и командное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
25.07скороАвстралияИспания
18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Судороги и помощь врачей. Страшный прогноз Медведева на Олимпиаду сбудется?

Нынешние Олимпийские игры — отличный шанс для каждого гостя Токио почувствовать себя кем-то вроде самурая. Воином, который вступает в неравную битву с лютующей погодой.

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Источник: РИА "Новости"

Местная жара не просто обескураживает при первом же шаге на улицу. Это сила, которая моментально сдавливает и поглощает вас при поддержке высокой влажности. Страдают от таких условий и спортсмены.

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Например, в пятницу во время квалификации в стрельбе из лука после теплового удара сознание потеряла россиянка Светлана Гомбоева. А в субботу стартовали одиночный и парный турниры по теннису, где многие матчи идут в разгар дня под палящим солнцем.

Уже в первом слоте игр произошел неприятный инцидент. Анастасия Павлюченкова почувствовала недомогание, ей вызвали врача. После медицинской помощи россиянка смогла продолжить матч и довела его до разгрома (6:0, 6:1), выбив из борьбы итальянку Сару Эррани.

Казалось бы, все закончилось хорошо, но осадок остался неприятный. Тем более что Павлюченкова не сразу вышла к журналистам, восстанавливаясь после стрессового эпизода. Позже она все же прокомментировала ситуацию и призналась, что не ожидала такой жары.

Даже в какой-то момент проблемы с дыханием появились. У меня до сих пор болит голова, вздулись вены в висках. Врачи сказали лежать, отдыхать ногами кверху и терпеть.
Анастасия Павлюченкова
российская теннисистка

Пугающе, не правда ли? Причем это тот случай, когда на теоретическом уровне почти невозможно осознать всю серьезность обстоятельств. Вот я после нескольких суток в Токио думал, что готов принять вызов и провести целый день на теннисе. Однако не совсем.

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Токио-2020: лучшие кадры 24 июля

Большая часть доступной воды для журналистов была комнатной температуры — противной при нокаутирующей жаре. Но пить необходимо. И очень много. А еще нужно есть, однако аппетит пропадает абсолютно. Тело как будто одновременно просит новые силы, но отвергает их важный источник.

Пробуешь прихватить с собой хотя бы маленькую шоколадку, а она тает в кармане в течение минуты — тут бы вдобавок штаны не замарать. Вспоминаешь про специальные соленые конфеты для удержания влаги в организме, выданные организаторами, а они остались в другом рюкзаке. Злишься на себя, но выдыхаешь в пропотевшую медицинскую маску и идешь дальше. Там же Даниил Медведев стартует на Олимпиаде!

Кому раньше не повезет?

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И вот, вторая ракетка мира разобрался с казахстанцем Александром Бубликом в двух сетах — 6:4, 7:6 (10:8). Победа уверенная, но весьма трудовая. Не обошелся Медведев и без помощи популярного лайфхака Олимпиады — трубы с холодным воздухом. Россиянин неоднократно по ходу матча прибегал к спасительному устройству, а после игры сделал неутешительный прогноз на следующие встречи.

«Я думаю, еще будут и судороги, и врачи на кортах, и тепловые удары. В теннисе мы привыкли бороться. Грубо говоря, кому раньше не повезет, тот и проиграет, кто-то и тепловой удар получит. Надеюсь, это будут не русские», — сказал Медведев журналистам.

Увы, пока это кажется очень вероятным. Токийской погодой проникся и опытнейший Новак Джокович — один из главных претендентов на золото.

Здесь действительно тяжелые условия. Сегодня вот совсем не было ветра, очень нужна была помощь освежающих установок. Но, к счастью, это не первый мой подобный опыт. Да и что поделать, Олимпиада — всегда сложный вызов для всех теннисистов.
Новак Джокович
сербский теннисист
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Немного, но все же повезло тем теннисистам, которые закрывали игровой день. В их числе Елена Веснина и Вероника Кудерметова, выступавшие уже без солнца (в Токио вообще темнеет рано). Российский дуэт обыграл в первом круге немок Анну-Лену Фридзам и Лауру Зигемунд со счетом 6:2, 7:5.

«Крайне тяжело всем, кто играет под солнцем, я бы так сказала. Когда солнце садится, ощущается хоть какая-то прохлада, а так условия нечеловеческие, — сказала после матча Веснина. — Но что поделаешь, в Токио летом жара, и это Азия, где очень влажно. Приходится справляться. Надо много пить, чтобы компенсировать потери жидкости, потому что при такой жаре часто происходят судороги».

Да, снова про судороги… Что еще мы увидим за оставшиеся две недели Олимпиады? Обмороки спортсменов, волонтеры без сознания, журналисты с жестоко сгоревшими шеями — кажется, это только начало. На Олимпийских играх в Токио есть крутые моменты, но в глобальном смысле это пока экстремальный хаос.

Александр Бокулев

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
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XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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