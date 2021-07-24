Судороги и помощь врачей. Страшный прогноз Медведева на Олимпиаду сбудется?

Местная жара не просто обескураживает при первом же шаге на улицу. Это сила, которая моментально сдавливает и поглощает вас при поддержке высокой влажности. Страдают от таких условий и спортсмены.

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Например, в пятницу во время квалификации в стрельбе из лука после теплового удара сознание потеряла россиянка Светлана Гомбоева. А в субботу стартовали одиночный и парный турниры по теннису, где многие матчи идут в разгар дня под палящим солнцем.

Уже в первом слоте игр произошел неприятный инцидент. Анастасия Павлюченкова почувствовала недомогание, ей вызвали врача. После медицинской помощи россиянка смогла продолжить матч и довела его до разгрома (6:0, 6:1), выбив из борьбы итальянку Сару Эррани.

Казалось бы, все закончилось хорошо, но осадок остался неприятный. Тем более что Павлюченкова не сразу вышла к журналистам, восстанавливаясь после стрессового эпизода. Позже она все же прокомментировала ситуацию и призналась, что не ожидала такой жары.

Даже в какой-то момент проблемы с дыханием появились. У меня до сих пор болит голова, вздулись вены в висках. Врачи сказали лежать, отдыхать ногами кверху и терпеть. Анастасия Павлюченкова российская теннисистка

Пугающе, не правда ли? Причем это тот случай, когда на теоретическом уровне почти невозможно осознать всю серьезность обстоятельств. Вот я после нескольких суток в Токио думал, что готов принять вызов и провести целый день на теннисе. Однако не совсем.

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Большая часть доступной воды для журналистов была комнатной температуры — противной при нокаутирующей жаре. Но пить необходимо. И очень много. А еще нужно есть, однако аппетит пропадает абсолютно. Тело как будто одновременно просит новые силы, но отвергает их важный источник.

Пробуешь прихватить с собой хотя бы маленькую шоколадку, а она тает в кармане в течение минуты — тут бы вдобавок штаны не замарать. Вспоминаешь про специальные соленые конфеты для удержания влаги в организме, выданные организаторами, а они остались в другом рюкзаке. Злишься на себя, но выдыхаешь в пропотевшую медицинскую маску и идешь дальше. Там же Даниил Медведев стартует на Олимпиаде!

Кому раньше не повезет?

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И вот, вторая ракетка мира разобрался с казахстанцем Александром Бубликом в двух сетах — 6:4, 7:6 (10:8). Победа уверенная, но весьма трудовая. Не обошелся Медведев и без помощи популярного лайфхака Олимпиады — трубы с холодным воздухом. Россиянин неоднократно по ходу матча прибегал к спасительному устройству, а после игры сделал неутешительный прогноз на следующие встречи.

«Я думаю, еще будут и судороги, и врачи на кортах, и тепловые удары. В теннисе мы привыкли бороться. Грубо говоря, кому раньше не повезет, тот и проиграет, кто-то и тепловой удар получит. Надеюсь, это будут не русские», — сказал Медведев журналистам.

Увы, пока это кажется очень вероятным. Токийской погодой проникся и опытнейший Новак Джокович — один из главных претендентов на золото.

Здесь действительно тяжелые условия. Сегодня вот совсем не было ветра, очень нужна была помощь освежающих установок. Но, к счастью, это не первый мой подобный опыт. Да и что поделать, Олимпиада — всегда сложный вызов для всех теннисистов. Новак Джокович сербский теннисист

Немного, но все же повезло тем теннисистам, которые закрывали игровой день. В их числе Елена Веснина и Вероника Кудерметова, выступавшие уже без солнца (в Токио вообще темнеет рано). Российский дуэт обыграл в первом круге немок Анну-Лену Фридзам и Лауру Зигемунд со счетом 6:2, 7:5.

«Крайне тяжело всем, кто играет под солнцем, я бы так сказала. Когда солнце садится, ощущается хоть какая-то прохлада, а так условия нечеловеческие, — сказала после матча Веснина. — Но что поделаешь, в Токио летом жара, и это Азия, где очень влажно. Приходится справляться. Надо много пить, чтобы компенсировать потери жидкости, потому что при такой жаре часто происходят судороги».

Да, снова про судороги… Что еще мы увидим за оставшиеся две недели Олимпиады? Обмороки спортсменов, волонтеры без сознания, журналисты с жестоко сгоревшими шеями — кажется, это только начало. На Олимпийских играх в Токио есть крутые моменты, но в глобальном смысле это пока экстремальный хаос.