Жена Нагорного не смотрит его выступления на Играх
Дарья Нагорная, супруга российского гимнаста Никиты Нагорного, призналась, что не смотрит выступления мужа на Олимпиаде в Токио.
Дарья Нагорная, супруга российского гимнаста Никиты Нагорного, призналась, что не смотрит выступления мужа на Олимпиаде в Токио.
— Мы уже были вместе в
Мы созваниваемся, вчера ночью долго разговаривали. Сейчас мы говорим по телефону об Олимпиаде, о будущей жизни, о мечтах, мы любим мечтать. Я его поддерживаю, а он рассказывает, какие условия в Олимпийской деревне, какое у него состояние. Нет, он не жалуется, он готов и хочет выступать, хочет выступить хорошо и поскорее уже приехать домой.
Я бы сейчас сказала ему, чтобы он делал всё, что умеет. Он это делает лучше всех. Чтобы он сконцентрировался на своем выступлении и больше ни о чем не думал. Родные, близкие и вся страна — мы в него верим, мы рядом, — рассказала Дарья.
Нагорный идет первым в квалификации в личном многоборье, набрав 87,897 балла. Также он будет бороться за медали в вольных упражнениях, опорном прыжке и на перекладине.