Жена Нагорного не смотрит его выступления на Играх

— Мы уже были вместе в Рио-де-Жанейро. Очень тяжело, когда мы порознь, я очень скучаю. Когда я сама выступала, было намного спокойнее. А когда смотрю за его выступлениями — это гораздо волнующе. Когда его выступление идет, а я смотрю — выглядит всё это ужасно. Я сажусь, включаю звук и не смотрю — отворачиваюсь от телевизора, просто не могу смотреть. Когда я смотрела выступления Никиты, он всё время падал, поэтому перестала это делать. Даже на Кубке России не смотрела и подумала, что можно один раз посмотреть — тут он упал.

Мы созваниваемся, вчера ночью долго разговаривали. Сейчас мы говорим по телефону об Олимпиаде, о будущей жизни, о мечтах, мы любим мечтать. Я его поддерживаю, а он рассказывает, какие условия в Олимпийской деревне, какое у него состояние. Нет, он не жалуется, он готов и хочет выступать, хочет выступить хорошо и поскорее уже приехать домой.

Я бы сейчас сказала ему, чтобы он делал всё, что умеет. Он это делает лучше всех. Чтобы он сконцентрировался на своем выступлении и больше ни о чем не думал. Родные, близкие и вся страна — мы в него верим, мы рядом, — рассказала Дарья.