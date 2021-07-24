В копилке уже «бронза». Каково положение Казахстана в медальном зачете Олимпиады-2020
Сборная Казахстана завоевала одну награду в первый медальный день на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана завоевала одну награду в первый медальный день на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первую медаль на Играх-2020 в копилку национальной команды принес дзюдоист Елдос Сметов, который выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов.
В общем медальном зачете Олимпиады-2020 Казахстан делит 19-е место с Эстонией, Францией, Индонезией, Израилем, Мексикой, Монголией, Словенией, Швейцарией и Украиной, в активе которых также по одной «бронзе».
Первое место занимает Китай с тремя золотыми и одной бронзовой медалями.