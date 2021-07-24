Суд не пустил на Олимпиаду теннисисток из Грузии. Теперь все ищут виноватых

Олимпиада для многих спортсменов является турниром всей жизни. Очень обидно не попасть туда. Еще обиднее — не попасть не по своей воле. А представьте, каково узнать, что не участвуешь в Играх по чужой вине, когда тебя ранее заверили, что ты едешь на Олимпиаду? Именно такая история приключилась с грузинскими теннисистками.

Оксана Калашникова и Екатерини Горгодзе вынуждены были пропустить токийские игры. По их словам, НОК Грузии сообщил, что заявка на их выступление на Олимпиаде в Международную федерацию тенниса подана. Однако позже девушки узнали, что никаких документов на них никто не отправлял и в числе участников теннисного турнира Олимпиады их нет. Отойдя от шока, Калашникова и Горгодзе подали иск в CAS, однако в субботу Спортивный арбитражный суд отклонил их апелляцию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP35SrPgdKo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP35SrPgdKo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP35SrPgdKo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ekaterine Gorgodze (@eko_gorgodze)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Разбор полетов

Но ждать иного вердикта суда было странно. Если НОК не подавал заявку на участие спортсменок в Олимпиаде, CAS не мог удовлетворить их жалобу. Однако разобраться, кто же виноват, нужно. И ярлык виновного в это дурацкой ситуации, как теннисный мячик, скачет с одной половины корта на другую. Спортсменки обвиняют всех. Федерация тенниса Грузии дает понять, что они подали в НОК расширенный список на олимпийские квоты с фамилиями Калашниковой и Горгодзе. НОК заявляет, что это ФТГ нужно было обратиться в Международную федерацию тенниса, а они тут не при делах.

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В общем, как часто бывает, из-за бюрократической волокиты и чиновников, которые не смогли решить, кто из них что должен был сделать, пострадали живые люди, которые были лишены своего, возможно, единственного шанса сыграть на Олимпийских играх. Что делать теперь, когда CAS отказал в иске и олимпийский турнир стартовал? Теперь Калашниковой и Горгодзе остается лишь продолжать судиться, но не с ITF, которая тут вообще ни при чем, а с национальными федерациями — НОК и ФТГ. Лишь в этом случае есть шанс добиться правды и наказать виновных в том, что МОК так и не получил заявку на их участие в соревнованиях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQzRGHegVfi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQzRGHegVfi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQzRGHegVfi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Oksana Kalashnikova (@oksana.kalashnikova1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный шанс

Оксана Калашникова — 76-я ракетка парного рейтинга WTA. В женском парном разряде она играет в основном с россиянками. Так в этом году на Уимблдоне она дошла до третьего круга с Варварой Грачевой. В прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» она выступала с Екатериной Александровой, а в начале нынешнего года — с Аллой Кудрявцевой. На счету Оксаны четыре парных титула, и в целом 30-летняя представительница Грузии — опытный и крепкий парный игрок. 29-летняя Екатерина Горгодзе — вторая ракетка своей страны в одиночном рейтинге. В мае она пробивалась в основную сетку «Ролан Гаррос». Скорее всего, сейчас у обеих девушек был единственный шанс сыграть на Олимпиаде.

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Ранее похожий инцидент имел место в сборной Польши по плаванию. Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Поляньская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб был отправлены из Токио на родину из-за бюрократической ошибки Польского плавательного союза (PZP), который поначалу включил их в число 23 участников Игр. Предполагалось, что они должны были принять участие в эстафетах, однако в финальной заявке поляков оказались только 17 спортсменов. Из-за этой ситуации польские пловцы обратились с открытым письмом к президенту федерации плавания Павлу Сломиньскому, потребовав его отставки.