Суд не пустил на Олимпиаду теннисисток из Грузии. Теперь все ищут виноватых
Грузинская пара Калашникова — Горгодзе вынуждена пропустить Игры
Грузинская пара Калашникова — Горгодзе вынуждена пропустить Игры
Олимпиада для многих спортсменов является турниром всей жизни. Очень обидно не попасть туда. Еще обиднее — не попасть не по своей воле. А представьте, каково узнать, что не участвуешь в Играх по чужой вине, когда тебя ранее заверили, что ты едешь на Олимпиаду? Именно такая история приключилась с грузинскими теннисистками.
Оксана Калашникова и Екатерини Горгодзе вынуждены были пропустить токийские игры. По их словам, НОК Грузии сообщил, что заявка на их выступление на Олимпиаде в Международную федерацию тенниса подана. Однако позже девушки узнали, что никаких документов на них никто не отправлял и в числе участников теннисного турнира Олимпиады их нет. Отойдя от шока, Калашникова и Горгодзе подали иск в CAS, однако в субботу Спортивный арбитражный суд отклонил их апелляцию.
Но ждать иного вердикта суда было странно. Если НОК не подавал заявку на участие спортсменок в Олимпиаде, CAS не мог удовлетворить их жалобу. Однако разобраться, кто же виноват, нужно. И ярлык виновного в это дурацкой ситуации, как теннисный мячик, скачет с одной половины корта на другую. Спортсменки обвиняют всех. Федерация тенниса Грузии дает понять, что они подали в НОК расширенный список на олимпийские квоты с фамилиями Калашниковой и Горгодзе. НОК заявляет, что это ФТГ нужно было обратиться в Международную федерацию тенниса, а они тут не при делах.
В общем, как часто бывает,
Оксана Калашникова — 76-я ракетка парного рейтинга WTA. В женском парном разряде она играет в основном с россиянками. Так в этом году на Уимблдоне она дошла до третьего круга с Варварой Грачевой. В прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» она выступала с Екатериной Александровой, а в начале нынешнего года — с Аллой Кудрявцевой. На счету Оксаны четыре парных титула, и в целом 30-летняя представительница Грузии — опытный и крепкий парный игрок. 29-летняя Екатерина Горгодзе — вторая ракетка своей страны в одиночном рейтинге. В мае она пробивалась в основную сетку «Ролан Гаррос». Скорее всего, сейчас у обеих девушек был единственный шанс сыграть на Олимпиаде.
Ранее похожий инцидент имел место в сборной Польши по плаванию. Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Поляньская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб был отправлены из Токио на родину
Артем Калинин, Олег Шамонаев