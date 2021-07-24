Китай возглавил медальный зачет после первого дня Олимпиады

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Китайские спортсмены завоевали три золотых и одну бронзовую медали. Второе-третье место делят между собой команды Японии и Италии. В их активе по одной золотой и одной серебряной награде.

Сборная Олимпийского комитета России расположилась на 10-й строчке, которую делит с командой Сербии. В первый день соревнований отечественные спортсмены получили две медали: Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, а тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 58 килограммов.

Ранее сообщалось, что сборная США впервые за 49 лет осталась без медалей в первый соревновательный день Олимпиады. Всего 24 июля было разыграно 11 комплектов наград.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Токио-2020: лучшие кадры 24 июля