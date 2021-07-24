Китай возглавил медальный зачет после первого дня Олимпиады
Сборная Китая возглавила неофициальный медальный зачет после первого дня Олимпиады в Токио. Об этом в субботу, 24 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Сборная Китая возглавила неофициальный медальный зачет после первого дня Олимпиады в Токио. Об этом в субботу, 24 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Китайские спортсмены завоевали три золотых и одну бронзовую медали.
Сборная Олимпийского комитета России расположилась на 10-й строчке, которую делит с командой Сербии. В первый день соревнований отечественные спортсмены получили две медали: Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, а тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 58 килограммов.
Ранее сообщалось, что сборная США впервые за 49 лет осталась без медалей в первый соревновательный день Олимпиады. Всего 24 июля было разыграно 11 комплектов наград.
Игры в Токио продлятся до 8 августа.