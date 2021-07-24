Бронзовый призер Олимпиады Артамонов два часа провел на допинг-контроле
Российский тхэквондист завоевал вторую медаль на Играх в Токио для российской команды, победив в поединке за третье место аргентинца Лукаса Гузмана.
Российский тхэквондист завоевал вторую медаль на Играх в Токио для российской команды, победив в поединке за третье место аргентинца Лукаса Гузмана.
ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр тхэквондист Михаил Артамонов после соревнований провел на
Артамонов завоевал вторую медаль на Играх в Токио для российской команды, победив в поединке за бронзу аргентинца Лукаса Гузмана.
«Он тяжело сдает
Олимпийские игры завершатся 8 августа.