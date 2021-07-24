Ждем первого золота Токио? Медальные надежды на фехтование, дзюдо и стрельбу из лука

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2Италия
110
10Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороНидерландыЯпония
Волейбол. Женщины. Группа B
25.07скороРоссияИталия
Стрельба. Женщины
25.07скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
25.07скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
25.07скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
25.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
25.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
25.07скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
25.07скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
25.07скороАвстралияСША
Гимнастика спортивная. Женщины
25.07скороЛичное и командное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
25.07скороАвстралияИспания
22:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ждем первого золота Токио? Медальные надежды на фехтование, дзюдо и стрельбу из лука

Анонс событий 25 июля, второго дня Игр-2020.

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Источник: AFP 2021

В первый медальный день Олимпиады команда ОКР завоевала две медали — серебро в стрельбе и бронзу в тхэквондо. Но пока что нет золота, поэтому в командном зачете мы далеко от лидерских позиций. Шансы услышать музыку Петра Чайковского наверняка будут 25 июля — нужно следить за фехтованием, стрельбой из лука и дзюдо. Что еще интересного будет в программе токийских Игр — в обзоре «СЭ».

Старт гандболисток и волейболисток

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Вновь в топе игровики. Если вы живете на Дальнем Востоке, страдаете бессонницей либо не знаете, чем себя занять с трех утра до семи, — включайте Олимпиаду. Первый матч женской волейбольной сборной в любом случае весомый повод пожертвовать здоровым сном ради хорошей игры. Ведь сразу же нам предстоит встреча с одними из фавориток — итальянками. Команда Серджо Бузато приехала в Токио в качестве темной лошадки, тем больше будет мотивации у наших девушек показать зубы в игре с претендентками на золото. К тому же итальянец Бузато наверняка знает секретные ходы против соотечественниц.

Следом стартует женский гандбол. Здесь наша сборная вообще в статусе действующих олимпийских чемпионок. Большая часть золотой бригады Рио-2016 во главе с Анной Вяхиревой в деле, и даже Евгений Трефилов, несмотря на проблемы со здоровьем, доехал до Японии. Правда не в качестве тренера, а в качестве болельщика, ищите его на трибунах среди немногочисленных зрителей. Встреча с Бразилией — хорошая проверка текущего состояния команды и возможность поймать игровой ритм. И начать хотелось бы с победы, хотя просто не будет точно. Настрой на подопечных Алексея Алексеева и так будет запредельным в любой встрече, так еще и наш главный тренер решил поиграть в треш-ток и назвал сборную Бразилии возрастной командой, которая быстро сдувается физически. Возможно, он и прав, но не хотелось бы, чтобы матч жизни и смерти они выдали именно против команды ОКР.

  • 3.00 Волейбол. Женщины. ROC — Италия
  • 5.00 Гандбол. ROC — Бразилия
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Токио-2020: лучшие кадры 24 июля

Проштрафившийся стрелок и битва со сборной Украины

Накануне мы удивились серебру Анастасии Галашиной. Теперь будем внимательнее следить за перипетиями пулевой стрельбы. Во второй соревновательный день этого вида нас ждут финалы в женском пистолете (10 м) и мужской винтовке (10 м). В первой дисциплине представителей команды ОКР нет, зато в мужской пневматической винтовке соревнуются сразу два россиянина — Сергей Каменский и Григорий Шамаков. Каминский, между прочим, выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио. Правда, едва не пролетел мимо итоговой заявки в Токио из-за проблем с дисциплиной. Тренеры сборной дали ему шанс реабилитироваться на этапах Кубка мира и в последний момент все-таки включили в состав олимпийской команды.

Не забываем и о другой стрельбе — из лука. Нас ждут соревнования женских команд — любопытная дисциплина, где многое будет зависеть от взаимопонимания в коллективе. Мы уже уступили в миксте, но от девушек мы ждем максимального результата. Совсем недавно наша команда стала первой на чемпионате Европы, и помешать им взять медаль в Японии может только палящее токийское солнце. Светлана Гомбоева во время квалификации личных соревнований была госпитализирована с тепловым ударом и едва не покинула Игры досрочно. К счастью, все обошлось, и она вместе с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой выступит в командных стартах. Что любопытно — встреча 1/8 финала будет со сборной Украины.

  • 7.45 Стрельба из лука. Женщины. Команды
  • 9.30 Стрельба. Мужчины. Винтовка, 10 м. Финал

Шанс на реабилитацию для дзюдо и фехтования

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Не порадовали нас дзюдоисты в первый медальный день — смогут ли во второй? Все-таки в Рио этот вид спорта сыграл значительную роль в сборе наград для общего зачета. В воскресенье за Россию на татами будут бороться чеченский дзюдоист Якуб Шамилов в категории до 66 кг и брянчанка Наталья Кузютина (до 52 кг). Шамилов — бронзовый призер чемпионата мира, Кузютина становилась третьей в Рио. Есть смысл включить и трансляции по тхэквондо — Татьяна Кудашова (Минина) постарается взять вторую медаль России в этом виде спорта после недавнего успеха Михаила Артамонова.

Нет пока медалей и в едва ли не ключевом для сборной России времен Игр в Бразилии виде — фехтовании. В женской шпаге было хоть и неожиданное, но обидное четвертое место, теперь надеемся на ожидаемое, но от этого не менее желанное золото от Инны Дериглазовой в женской рапире. Инна — номер один без вопросов, и для нее сейчас главное — справиться с нервами. В мужской шпаге конкуренция невероятно высокая, и делать какие-то прогнозы не стоит. Но и умалять заслуг призера чемпионата мира Сергея Биды тоже. В Будапеште два года назад на ЧМ ему пары уколов не хватило до золота.

  • 11.00 Дзюдо. Женщины (весовая категория 52 кг). Мужчины (весовая категория 66 кг)
  • 12.00 Фехтование. Личное первенство. Женщины. Рапира. Мужчины. Шпага

Рублев против Нишикори в теннисе и исторический день для скейтбординга

Фоторепортаж
Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июляОлимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля

Большой теннисный день: Елена Веснина сыграет с Еленой Остапенко в первом круге одиночного разряда, Вероника Кудерметова — с Гарбинье Мугурусой. Если честно, их успехи будут сродни чуду, и основные надежды с этими россиянками мы оставляем на парные соревнования. Еще большим чудом станет победа Екатерины Александровой в матче с бельгийкой Элизе Мертенс. Из всех запланированных поединков наибольший интерес представляет встреча Андрея Рублева с Кеи Нишикори. Андрей явно был не в своей тарелке во время парного матча с Кареном Хачановым, но, возможно, ранний вылет в парах поможет ему сконцентрироваться на одиночном разряде и справиться с первой ракеткой Японии. Карену Хачанову играть также с японцем — Есихито Нисиокой. Аслан Карацев с Даниилом Медведевым постараются не повторить ошибок Рублева и Хачанова и не вылететь с парного турнира после первого же круга. Соперники — словаки Филип Полашек и Лукаш Клейн.

Вид спорта, где не будет наших, но на который стоит обратить внимание, — скейтбординг. Спустя долгие годы переговоров с МОК самый популярный спорт среди молодежи добрался до Игр, и в семь утра по московскому времени мы увидим его официальный дебют в олимпийской программе. Финал в стрите — красивой и крайне динамичной дисциплине. Будут и первые финалы в плавании — правда, снова без россиян. Зато с новым поколением отличных австралийцев и американцев. Катинку Хоссу также ждем.

  • 5.00 Теннис. Одиночный разряд. Мужчины. Нисиока (Япония) — Хачанов (Россия)
  • 5.00 Теннис. Одиночный разряд. Женщины. Александрова (Россия) — Мертенс (Бельгия)
  • 7.00 Теннис. Одиночный разряд. Женщины. Остапенко (Латвия) — Веснина (Россия)
  • 9.00 Теннис. Парный разряд. Мужчины. Карацев/Медведев (Россия) — Полашек/Клейн (Словакия)
  • 9.00 Теннис. Одиночный разряд. Женщины. Кудерметова (Россия) — Мугуруса (Испания)
  • 11.00 Теннис. Одиночный разряд. Мужчины. Рублев (Россия) — Нишикори (Япония)
  • 4.30 Плавание. Финалы. Мужчины. Комплекс, 400 м. Свободный стиль, 400 м. Женщины. Комплекс, 400 м. Эстафета 4×100 м свободным стилем
  • 6.25 Скейтбординг. Мужчины. Стрит. Финал

Россиянки против американцев, Дюрант — против французов и партнеров по сборной

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Еще из игровых видов снова будет много баскетбола. Точнее, стритбола, или баскетбола 3×3. Мужчины сыграют с Бельгией и Польшей, а девушкам предстоят матчи с Монголией и США. Игра против американок — едва ли не главное блюдо дня, особенно с учетом серии без поражений обеих команд. В классическом баскетболе сборной России (или команды ОКР) нет, но это не повод пропустить матч сборной Франции против сборной США. У американцев — поражения в товарищеских играх, Кевин Дюрант не справляется с ролью лидера и устраивает перепалки на тренировках… Разберутся ли со сложностями звездно-полосатые либо их ждет фиаско?

Включаем и пляжный волейбол — там начинают девушки. Светлана Холомина с Надеждой Макрогузовой постараются обыграть итальянок Викторию Орси Тот и Марту Менегатти. Второй матч для нашей главной пары в бадминтоне — Владимир Иванов с Иваном Созоновым на равных играли с датчанами, но уступили в первой встрече. Чтобы выходить из группы, крайне важно побеждать японцев Хироюки Эндо и Юту Ватанабэ.

  • 5.35 Баскетбол 3×3. Групповой раунд. Мужчины. ROC — Бельгия
  • 8.00 Баскетбол 3×3. Групповой раунд. Женщины. ROC — Монголия
  • 12.40 Баскетбол 3×3. Групповой раунд. Мужчины. ROC — Польша
  • 15.25 Баскетбол 3×3. Групповой раунд. Женщины. Россия — США
  • 15.00 Баскетбол. Групповой раунд. Мужчины. Франция — США
  • 9.00 Пляжный волейбол. Групповой раунд. Женщины. Холомина/Макрогузова (Россия) — Орси Тот/Менегатти (Италия)
  • 6.40 Бадминтон. Пары. Мужчины. Групповой раунд. Иванов/Созонов (Россия) — Эндо/Ватанабэ (Япония)

Рустам Имамов

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Велодром Идзу
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Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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