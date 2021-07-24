Ждем первого золота Токио? Медальные надежды на фехтование, дзюдо и стрельбу из лука
Анонс событий 25 июля, второго дня Игр-2020.
Анонс событий 25 июля, второго дня Игр-2020.
В первый медальный день Олимпиады команда ОКР завоевала две медали — серебро в стрельбе и бронзу в тхэквондо. Но пока что нет золота, поэтому в командном зачете мы далеко от лидерских позиций. Шансы услышать музыку Петра Чайковского наверняка будут 25 июля — нужно следить за фехтованием, стрельбой из лука и дзюдо. Что еще интересного будет в программе токийских Игр — в обзоре «СЭ».
Вновь в топе игровики. Если вы живете на Дальнем Востоке, страдаете бессонницей либо не знаете, чем себя занять с трех утра до семи, — включайте Олимпиаду. Первый матч женской волейбольной сборной в любом случае весомый повод пожертвовать здоровым сном ради хорошей игры. Ведь сразу же нам предстоит встреча с одними из фавориток — итальянками. Команда Серджо Бузато приехала в Токио в качестве темной лошадки, тем больше будет мотивации у наших девушек показать зубы в игре с претендентками на золото. К тому же итальянец Бузато наверняка знает секретные ходы против соотечественниц.
Следом стартует женский гандбол. Здесь наша сборная вообще в статусе действующих олимпийских чемпионок. Большая часть золотой бригады Рио-2016 во главе с Анной Вяхиревой в деле, и даже Евгений Трефилов, несмотря на проблемы со здоровьем, доехал до Японии. Правда не в качестве тренера, а в качестве болельщика, ищите его на трибунах среди немногочисленных зрителей. Встреча с Бразилией — хорошая проверка текущего состояния команды и возможность поймать игровой ритм. И начать хотелось бы с победы, хотя просто не будет точно. Настрой на подопечных Алексея Алексеева и так будет запредельным в любой встрече, так еще и наш главный тренер решил поиграть в
Накануне мы удивились серебру Анастасии Галашиной. Теперь будем внимательнее следить за перипетиями пулевой стрельбы. Во второй соревновательный день этого вида нас ждут финалы в женском пистолете (10 м) и мужской винтовке (10 м). В первой дисциплине представителей команды ОКР нет, зато в мужской пневматической винтовке соревнуются сразу два россиянина — Сергей Каменский и Григорий Шамаков. Каминский, между прочим, выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио. Правда, едва не пролетел мимо итоговой заявки в Токио
Не забываем и о другой стрельбе — из лука. Нас ждут соревнования женских команд — любопытная дисциплина, где многое будет зависеть от взаимопонимания в коллективе. Мы уже уступили в миксте, но от девушек мы ждем максимального результата. Совсем недавно наша команда стала первой на чемпионате Европы, и помешать им взять медаль в Японии может только палящее токийское солнце. Светлана Гомбоева во время квалификации личных соревнований была госпитализирована с тепловым ударом и едва не покинула Игры досрочно. К счастью, все обошлось, и она вместе с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой выступит в командных стартах. Что любопытно — встреча 1/8 финала будет со сборной Украины.
Не порадовали нас дзюдоисты в первый медальный день — смогут ли во второй?
Нет пока медалей и в едва ли не ключевом для сборной России времен Игр в Бразилии виде — фехтовании. В женской шпаге было хоть и неожиданное, но обидное четвертое место, теперь надеемся на ожидаемое, но от этого не менее желанное золото от Инны Дериглазовой в женской рапире. Инна — номер один без вопросов, и для нее сейчас главное — справиться с нервами. В мужской шпаге конкуренция невероятно высокая, и делать
Большой теннисный день: Елена Веснина сыграет с Еленой Остапенко в первом круге одиночного разряда, Вероника Кудерметова — с Гарбинье Мугурусой. Если честно, их успехи будут сродни чуду, и основные надежды с этими россиянками мы оставляем на парные соревнования. Еще большим чудом станет победа Екатерины Александровой в матче с бельгийкой Элизе Мертенс. Из всех запланированных поединков наибольший интерес представляет встреча Андрея Рублева с Кеи Нишикори. Андрей явно был не в своей тарелке во время парного матча с Кареном Хачановым, но, возможно, ранний вылет в парах поможет ему сконцентрироваться на одиночном разряде и справиться с первой ракеткой Японии. Карену Хачанову играть также с японцем — Есихито Нисиокой. Аслан Карацев с Даниилом Медведевым постараются не повторить ошибок Рублева и Хачанова и не вылететь с парного турнира после первого же круга. Соперники — словаки Филип Полашек и Лукаш Клейн.
Вид спорта, где не будет наших, но на который стоит обратить внимание, — скейтбординг. Спустя долгие годы переговоров с МОК самый популярный спорт среди молодежи добрался до Игр, и в семь утра по московскому времени мы увидим его официальный дебют в олимпийской программе. Финал в стрите — красивой и крайне динамичной дисциплине. Будут и первые финалы в плавании — правда, снова без россиян. Зато с новым поколением отличных австралийцев и американцев. Катинку Хоссу также ждем.
Еще из игровых видов снова будет много баскетбола. Точнее, стритбола, или баскетбола 3×3. Мужчины сыграют с Бельгией и Польшей, а девушкам предстоят матчи с Монголией и США. Игра против американок — едва ли не главное блюдо дня, особенно с учетом серии без поражений обеих команд. В классическом баскетболе сборной России (или команды ОКР) нет, но это не повод пропустить матч сборной Франции против сборной США. У американцев — поражения в товарищеских играх, Кевин Дюрант не справляется с ролью лидера и устраивает перепалки на тренировках… Разберутся ли со сложностями
Включаем и пляжный волейбол — там начинают девушки. Светлана Холомина с Надеждой Макрогузовой постараются обыграть итальянок Викторию Орси Тот и Марту Менегатти. Второй матч для нашей главной пары в бадминтоне — Владимир Иванов с Иваном Созоновым на равных играли с датчанами, но уступили в первой встрече. Чтобы выходить из группы, крайне важно побеждать японцев Хироюки Эндо и Юту Ватанабэ.
Рустам Имамов