Корейская дзюдоистка побрилась налысо перед схваткой на ОИ, чтобы уложиться в вес

Источник сообщает, что 25-летняя спортсменка, выступающая в весе до 48 кг, не ела весь день накануне перед взвешиванием, но ее вес всё равно составил 48,850 кг при допустимом перевесе в 500 граммов. Она пыталась согнать вес пробежками, но организм был уже настолько обезвожен, что за час до официального взвешивания Кан удалось сбросить еще лишь 100 г. Дзюдоистка продолжила бегать и даже потеряла сознание от перенапряжения.