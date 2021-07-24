Корейская дзюдоистка побрилась налысо перед схваткой на ОИ, чтобы уложиться в вес

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2Италия
110
10Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороНидерландыЯпония
Волейбол. Женщины. Группа B
25.07скороРоссияИталия
Стрельба. Женщины
25.07скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
25.07скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
25.07скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
25.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
25.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
25.07скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
25.07скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
25.07скороАвстралияСША
Гимнастика спортивная. Женщины
25.07скороЛичное и командное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
25.07скороАвстралияИспания
22:23 (мск), источник: Матч ТВ

Корейская дзюдоистка побрилась налысо перед схваткой на ОИ, чтобы уложиться в вес

Кореянка Кан Ю Чжон пошла на крайние меры, чтобы уложиться в весовой норматив перед олимпийским турниром по дзюдо.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Ждем первого золота Токио? Медальные надежды на фехтование, дзюдо и стрельбу из лука

Источник сообщает, что 25-летняя спортсменка, выступающая в весе до 48 кг, не ела весь день накануне перед взвешиванием, но ее вес всё равно составил 48,850 кг при допустимом перевесе в 500 граммов. Она пыталась согнать вес пробежками, но организм был уже настолько обезвожен, что за час до официального взвешивания Кан удалось сбросить еще лишь 100 г. Дзюдоистка продолжила бегать и даже потеряла сознание от перенапряжения.

После оказанной медицинской помощи стало понятно, что больше согнать вес не удастся. Тогда Кан решила пойти на радикальную меру и полностью состричь волосы. На взвешивании ее вес составил 48,5 кг.

Процедура сгонки веса серьезно сказалась на состоянии кореянки, и в итоге она уступила в поединке 1/16 финала с Марусой Стангар из Словении.

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Главные темы
Галашина: Первую медаль Олимпиады ребята терли на удачу
Иранские волейболисты обыграли фаворитов. Их тренирует россиянин
Суд не пустил в Токио теннисисток из Грузии. Все ищут виноватых
Судороги и помощь врачей. Спортсменов в Токио мучает жара
Бронзовый призер Олимпиады Артамонов два часа провел на допинг-контроле
12-летняя девочка из Сирии завершила свое выступление на Олимпиаде-2020 в Токио
В копилке уже «бронза». Каково положение Казахстана в медальном зачете Олимпиады-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Медведев просил назначить матчи в Токио на более позднее время из-за погодных условий
Медали в тхэквондо и стрельбе: как прошел первый день Токио-2020
Потерявшая сознание в квалификации Гомбоева выступит на Олимпиаде в воскресенье
Россия стартовала на летней Олимпиаде без золота впервые с 2008 года
ОИ-2020. Трудовая победа Герасимова и проход дальше Шимановича и Шкурдай — весь белорусский позитив первого дня Олимпиады
Итальянец Деллаквила стал олимпийским чемпионом по тхэквондо
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Анастасия Галашина принесла сборной России первую медаль Олимпиады
Россиянин Артамонов проиграл на Олимпиаде первый же бой. Но дорвался до медали!
Игры в Токио: итоги 24 июля
Российские пловцы вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2020
Российские ватерполистки стартовали на Олимпиаде с победы над Китаем
Кирилл Скачков одержал победу на старте турнира по настольному теннису на Олимпиаде-2020
Венгерский фехтовальщик Силади стал олимпийским чемпионом на третьих Играх подряд
Китайская шпажистка Сунь Ивэнь завоевала золотую олимпийскую медаль
«Сильно сводило ноги, моментами было очень больно». Наши велогонщики оказались не готовы к условиям Токио
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Шамиль Тарпищев оценил выступление россиян на старте теннисного турнира Олимпиады-2020
Ступин не смог выйти в финальный заплыв на 400 метров комплексом, Чимрова и Суркова — в полуфинале на 100-метровке баттерфляем
Тхэквондист выиграл первую бронзовую медаль для России на Олимпиаде
Российская шпажистка Муртазаева уступила в поединке за бронзовую медаль Олимпиады
Сборная США впервые с 1972 года не выиграла ни одной медали в первый день летней Олимпиады
Веснина и Кудерметова вышли в 1/8 теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в парном разряде
Японский дзюдоист Наохисо Такато завоевал золото Олимпиады-2020 в категории до 60 кг
Российские боксеры тренируются на жаре в Токио, чтобы согнать вес
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
11Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
4Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
Косово завоевало второе золото в истории Олимпийских Игр
Есть первая медаль: дзюдоист Елдос Сметов стал бронзовым призером Олимпиады-2020
Дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2020
«Еще есть шанс на индивидуальной гонке». Луценко — о выступлении на Олимпиаде-2020
Валуев: первый день Олимпиады можно назвать успешным для российской сборной
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Шпажистка Муртазаева поборется за бронзовую медаль Олимпиады в Токио
«Мы все там сжарились». Наш знаменосец Михайлов весь вечер проторчал на церемонии открытия, а через 15 часов вышел на Аргентину
Эквадор завоевал второе золото в истории Олимпийских игр
Украинцы не согласны, что Чернобыль — символ их страны. Скандалы после церемонии открытия Олимпиады-2020
Хачанов и Рублев проиграли в первом круге в парном разряде на Олимпиаде в Токио
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь