Корейская дзюдоистка побрилась налысо перед схваткой на ОИ, чтобы уложиться в вес
Кореянка Кан Ю Чжон пошла на крайние меры, чтобы уложиться в весовой норматив перед олимпийским турниром по дзюдо.
Кореянка Кан Ю Чжон пошла на крайние меры, чтобы уложиться в весовой норматив перед олимпийским турниром по дзюдо.
Источник сообщает, что 25-летняя спортсменка, выступающая в весе до 48 кг, не ела весь день накануне перед взвешиванием, но ее вес всё равно составил 48,850 кг при допустимом перевесе в 500 граммов. Она пыталась согнать вес пробежками, но организм был уже настолько обезвожен, что за час до официального взвешивания Кан удалось сбросить еще лишь 100 г. Дзюдоистка продолжила бегать и даже потеряла сознание от перенапряжения.
После оказанной медицинской помощи стало понятно, что больше согнать вес не удастся. Тогда Кан решила пойти на радикальную меру и полностью состричь волосы. На взвешивании ее вес составил 48,5 кг.
Процедура сгонки веса серьезно сказалась на состоянии кореянки, и в итоге она уступила в поединке 1/16 финала с Марусой Стангар из Словении.