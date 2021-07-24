ОИ-2020. День второй. Соболенко отправляется в поход за медалью, Шкурдай и Шиманович постараются пробиться в олимпийские финалы

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2Италия
110
10Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Джавад Форуджи
Дамир Микеч
Пан Вэй
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
03:00скороНидерландыЯпония
Волейбол. Женщины. Группа B
03:00скороРоссияИталия
Стрельба. Женщины
03:00скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
03:00скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
03:30скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
03:30скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
03:40скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
04:00скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
04:00скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
04:00скороАвстралияСША
Гимнастика спортивная. Женщины
04:00скороЛичное и командное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
04:00скороАвстралияИспания
24 июля, источник: Прессбол

ОИ-2020. День второй. Соболенко отправляется в поход за медалью, Шкурдай и Шиманович постараются пробиться в олимпийские финалы

Асанов будет боксировать, Миньков выйдет на татами.

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Источник: Reuters

Соболенко и давняя мечта

И вновь анонс дня вынужденно начинается с тенниса. Третья ракетка мира, третья сеяная на олимпийском турнире рано утром по белорусскому времени проведет свой первый матч в Токио. Арина Соболенко призналась, что награда Олимпиады — ее давняя мечта. А еще первая ракетка страны хочет, чтобы в Беларуси ей гордились. В любом случае, решение этих задач лежит через победу над Магдой Линетт. Начинать, как говорится, нужно с малого.

Полька, ныне занимающая 45-е место в рейтинге, не играла на харде с марта, когда прошла один круг на престижнейшем турнире в Майами. Во Флориде Линетт одолела американку Робин Монтгомери в трех сетах, а затем уступил Йоханне Конте. Затем был затяжной грунтовый сезон с полуфиналом турнира ВТА250 в Страсбурге и поражением от Унс Жабер в 1/16 финала «Ролан Гаррос». И четыре матча на траве при двух победах, причем во втором круге «Уимблдона» Магда в двух сетах сдюжила с самой Элиной Свитолиной. В общем, соперница крепкая, хотя ей придется вновь вспоминать, что такое хард.

В одиночном разряде Соболенко и Линетт пересекались лишь однажды, в 2018 году. Кстати, на харде в Тяньцзине, белоруска в той встрече добыла уверенную победу, отдав четыре гейма. Во втором круге Олимпиады победительница этого матча сыграет с менее рейтинговой соперницей — Каролин Гарсией (73) или Донной Векич (47).

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля

Еще один наш интерес на воскресных олимпийских кортах — Илья Ивашко. Белорус проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере и наверняка хочет подчеркнуть его громким выступлением на Играх. Соперник 66-й ракетке мира в первом раунде достался, прямо скажем, проходимый. При всем своем колоссальном опыте и роскошном бэкграунде, Гаэль Монфис переживает не лучшие времена. Новоиспеченный супруг Элины Свитолиной в этом сезоне одержал лишь три победы, все виктории добыты в стартовых раундах турниров. Лишь раз 34-летний француз обыграл соперника из топ-100. Так что текущая 18-я строка в рейтинге АТП не должна вводить в заблуждение. Шансы у Ивашко есть, даже несмотря на разницу в табели-о-рангах и количестве титулов. Победа над Монфисом нарисует неплохие перспективы выхода в 1/8 финала, следующий соперник определится в матче между Михаилом Кукушкиным (123) и Федерико Кориа (62).

Закольцует этот насыщенный для белорусов теннисный день матч Ивашко и Егора Герасимова в паре. В первом раунде они сыграют с несеяным, но квалифицированным дуэтом из Новой Зеландии Маркус Дэниэлл (51 АТП в паре)/Майкл Винус (20).

ТЕННИС
Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала. 5.00. Парный разряд. 1/16 финала. 5.00.
Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала. 5.00. Парный разряд. 1/16 финала. 5.00.

Шкурдай и Шиманович — к первым финалам

Олимпийская плавательная программа весьма требовательна: вечером спортсмены преодолели предварительные заплывы, а уже утром лучших ожидают полуфиналы. Первый соревновательный день белорусское представительство в токийском бассейне не сократил. Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай пробились в полуфиналы, и уже рано утром по белорусскому времени они поборются за выход в медальные соревнования.

Шиманович вышел в полуфинал на стометровке брассом с девятым общим временем. Уже сам этот факт говорит: добавлять надо. Но сомнений в том, что Илья может добавить, тоже вроде бы нет. Предварительный заплыв оставлял, так сказать, место для маневра. И для того, чтобы привыкнуть к новому бассейну, а также не совсем привычной атмосфере токийской Олимпиады. Будем надеяться, все эти задачи белорус в квалификации выполнил. Результат мог быть лучше, но Илья не попал в касание на финише, а потому потерял время. В полуфинале эту ошибку уже не простят, да и для выхода в финале надо выплывать из 59 секунд. Шиманович на это способен, а потому все шансы есть. Есть и ориентир — белорус выступит во втором полуфинале вместе с непобедимым на этой дистанции Адамом Пити. Рядом будет призер чемпионата мира из Китая Янь Цзыбэй, в этом же заплыве выступит сильный американец Майкл Эндрю. Для выхода в финал необходимо попасть в восьмерку по времени по итогам двух полуфиналов.

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Токио-2020: лучшие кадры 24 июля

У Анастасии это тоже первая Олимпиада, и в квалификации в первом для себя виде программы 18-летняя пловчиха выглядела уверенно. На стометровке баттерфляем Шкурдай вышла в полуфинал с шестым общим временем, а в своем заплыве финишировала третьей в компании с легендарной шведкой Сарой Шестрем и американкой Тори Хаски. После 50 метров белоруска была второй, но уже ближе к финишу пропустила вперед представительницу США. Утром Анастасия поплывет во втором полуфинале, вновь с Шестрем, а также с китаянкой Чжан Юйфэй, которая показала в квалификации внушительные 55,82. Задача у Шкурдай та же, что и у Шимановича — попасть в восьмерку по времени. На этом день для Анастасии не закончится: в вечерней программе она выступит в квалификации на стометровке на спине.

ПЛАВАНИЕ
Женщины. 100 м, баттерфляй. ½ финала. 4.46.
Мужчины. 100 м, брасс. ½ финала. 5.39.
Женщины. 100 м на спине, Квалификация. 13.02.

Асанов сделает первый шаг, у Минькова самый важный день

Александр Радионов открыл белорусскую боксерскую программу победой над турком Нечатом Экинчи. Завтра в борьбу вступает Дмитрий Асанов — один из наших претендентов на медали. В легком весе белорус в числе фаворитов. Главной звездой здесь считается кубинец Энди Круз, букмекеры еще до старта турнира отдают ему безоговорочное лидерство. Асанов среди тех, кто способен побороться за награды. Правда, для этого придется пройти того самого Круза — пути белоруса и кубинца должны пересечься в четвертьфинале. Первым же соперником Дмитрия станет иорданец Обада аль-Касбех, который не должен доставить больших проблем.

Завтра белорус выйдет и на татами — Дмитрий Миньков выступит в категории до 66 кг. В отличие от боксеров, дзюдоисты проводят все поединки в один день. Минькову, который занимает 27-е место в мировом рейтинге, в Токио будет непросто, но первого оппонента он проходить должен — катарец Аюб Элидрисси в таблице лишь 76-й.

БОКС
Мужчины. -63 кг. 1/16 финала. 12.51.

ДЗЮДО
Мужчины. -66 кг. Предварительные раунды. 5.00.

ВСЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ БЕЛОРУСОВ

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация. 7.00. Финал. 9.30.
Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация. 3.00. Финал. 5.15.
Юрий Щербацевич и Виктория Чайка поборются за выход в финал, а если повезет, и за медали.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Мужчины. Двойка распашная. Утешение. 3.40.
Женщины. Двойка парная, легковесы. Утешение. 4.20.
Дмитрий Фурман и Сергей Володько, равно как и Елена Фурман с Инной Никулиной постараются пробиться в полуфинал через утешительный раунд.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Женщины. Команда. 1/8 финала. 3.53. ¼ финала, ½ финала, финал.
Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова сразятся с командой Китая за выход в четвертьфинал.

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Женщины. Квалификация. 14.20.
В спортивной гимнастике Беларусь представляет Анна Травкова. Квалификация стартует в 4.00, белоруска попала в последнюю группу, соревнования для которой начнутся в 14.20.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Мужчины. RS: X. Гонки. 6.00.
Женщины. Лазер-Радиал. Гонки. 6.00.
Татьяна Дроздовская начнет свою шестую Олимпиаду в карьере. В классе RS: X выступит Никита Циркун.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ. ШОССЕ
Женщины. Групповая гонка. 7.00.
Елена Омелюсик постарается финишировать как можно выше в групповой гонке.

ПЛАВАНИЕ
Женщины. 100 м брасс. Квалификация. 13.34.
Мужчины. 100 м на спине. Квалификация. 13.51.
Алина Змушко вступит в борьбу на стометровке брассом, Никита Цмыг примет участие в квалификации на стометровке на спине.

 ОИ-2020. День второй. Соболенко отправляется в поход за медалью, Шкурдай и Шиманович постараются пробиться в олимпийские финалы
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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