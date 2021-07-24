ОИ-2020. День второй. Соболенко отправляется в поход за медалью, Шкурдай и Шиманович постараются пробиться в олимпийские финалы
Асанов будет боксировать, Миньков выйдет на татами.
Асанов будет боксировать, Миньков выйдет на татами.
И вновь анонс дня вынужденно начинается с тенниса. Третья ракетка мира, третья сеяная на олимпийском турнире рано утром по белорусскому времени проведет свой первый матч в Токио. Арина Соболенко призналась, что награда Олимпиады — ее давняя мечта. А еще первая ракетка страны хочет, чтобы в Беларуси ей гордились. В любом случае, решение этих задач лежит через победу над Магдой Линетт. Начинать, как говорится, нужно с малого.
Полька, ныне занимающая 45-е место в рейтинге, не играла на харде с марта, когда прошла один круг на престижнейшем турнире в Майами. Во Флориде Линетт одолела американку Робин Монтгомери в трех сетах, а затем уступил Йоханне Конте. Затем был затяжной грунтовый сезон с полуфиналом турнира ВТА250 в Страсбурге и поражением от Унс Жабер в 1/16 финала «Ролан Гаррос». И четыре матча на траве при двух победах, причем во втором круге «Уимблдона» Магда в двух сетах сдюжила с самой Элиной Свитолиной. В общем, соперница крепкая, хотя ей придется вновь вспоминать, что такое хард.
В одиночном разряде Соболенко и Линетт пересекались лишь однажды, в 2018 году. Кстати, на харде в Тяньцзине, белоруска в той встрече добыла уверенную победу, отдав четыре гейма. Во втором круге Олимпиады победительница этого матча сыграет с менее рейтинговой соперницей — Каролин Гарсией (73) или Донной Векич (47).
Еще один наш интерес на воскресных олимпийских кортах — Илья Ивашко. Белорус проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере и наверняка хочет подчеркнуть его громким выступлением на Играх. Соперник 66-й ракетке мира в первом раунде достался, прямо скажем, проходимый. При всем своем колоссальном опыте и роскошном бэкграунде, Гаэль Монфис переживает не лучшие времена. Новоиспеченный супруг Элины Свитолиной в этом сезоне одержал лишь три победы, все виктории добыты в стартовых раундах турниров. Лишь раз 34-летний француз обыграл соперника из топ-100. Так что текущая 18-я строка в рейтинге АТП не должна вводить в заблуждение. Шансы у Ивашко есть, даже несмотря на разницу в
Закольцует этот насыщенный для белорусов теннисный день матч Ивашко и Егора Герасимова в паре. В первом раунде они сыграют с несеяным, но квалифицированным дуэтом из Новой Зеландии Маркус Дэниэлл (51 АТП в паре)/Майкл Винус (20).
ТЕННИС
Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала. 5.00. Парный разряд. 1/16 финала. 5.00.
Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала. 5.00. Парный разряд. 1/16 финала. 5.00.
Олимпийская плавательная программа весьма требовательна: вечером спортсмены преодолели предварительные заплывы, а уже утром лучших ожидают полуфиналы. Первый соревновательный день белорусское представительство в токийском бассейне не сократил. Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай пробились в полуфиналы, и уже рано утром по белорусскому времени они поборются за выход в медальные соревнования.
Шиманович вышел в полуфинал на стометровке брассом с девятым общим временем. Уже сам этот факт говорит: добавлять надо. Но сомнений в том, что Илья может добавить, тоже вроде бы нет. Предварительный заплыв оставлял, так сказать, место для маневра. И для того, чтобы привыкнуть к новому бассейну, а также не совсем привычной атмосфере токийской Олимпиады. Будем надеяться, все эти задачи белорус в квалификации выполнил. Результат мог быть лучше, но Илья не попал в касание на финише, а потому потерял время. В полуфинале эту ошибку уже не простят, да и для выхода в финале надо выплывать из 59 секунд. Шиманович на это способен, а потому все шансы есть. Есть и ориентир — белорус выступит во втором полуфинале вместе с непобедимым на этой дистанции Адамом Пити. Рядом будет призер чемпионата мира из Китая Янь Цзыбэй, в этом же заплыве выступит сильный американец Майкл Эндрю. Для выхода в финал необходимо попасть в восьмерку по времени по итогам двух полуфиналов.
У Анастасии это тоже первая Олимпиада, и в квалификации в первом для себя виде программы 18-летняя пловчиха выглядела уверенно. На стометровке баттерфляем Шкурдай вышла в полуфинал с шестым общим временем, а в своем заплыве финишировала третьей в компании с легендарной шведкой Сарой Шестрем и американкой Тори Хаски. После 50 метров белоруска была второй, но уже ближе к финишу пропустила вперед представительницу США. Утром Анастасия поплывет во втором полуфинале, вновь с Шестрем, а также с китаянкой Чжан Юйфэй, которая показала в квалификации внушительные 55,82. Задача у Шкурдай та же, что и у Шимановича — попасть в восьмерку по времени. На этом день для Анастасии не закончится: в вечерней программе она выступит в квалификации на стометровке на спине.
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 100 м, баттерфляй. ½ финала. 4.46.
Мужчины. 100 м, брасс. ½ финала. 5.39.
Женщины. 100 м на спине, Квалификация. 13.02.
Александр Радионов открыл белорусскую боксерскую программу победой над турком Нечатом Экинчи. Завтра в борьбу вступает Дмитрий Асанов — один из наших претендентов на медали. В легком весе белорус в числе фаворитов. Главной звездой здесь считается кубинец Энди Круз, букмекеры еще до старта турнира отдают ему безоговорочное лидерство. Асанов среди тех, кто способен побороться за награды. Правда, для этого придется пройти того самого Круза — пути белоруса и кубинца должны пересечься в четвертьфинале. Первым же соперником Дмитрия станет иорданец Обада
Завтра белорус выйдет и на татами — Дмитрий Миньков выступит в категории до 66 кг. В отличие от боксеров, дзюдоисты проводят все поединки в один день. Минькову, который занимает 27-е место в мировом рейтинге, в Токио будет непросто, но первого оппонента он проходить должен — катарец Аюб Элидрисси в таблице лишь 76-й.
БОКС
Мужчины. -63 кг. 1/16 финала. 12.51.
ДЗЮДО
Мужчины. -66 кг. Предварительные раунды. 5.00.
ВСЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ БЕЛОРУСОВ
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация. 7.00. Финал. 9.30.
Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация. 3.00. Финал. 5.15.
Юрий Щербацевич и Виктория Чайка поборются за выход в финал, а если повезет, и за медали.
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Мужчины. Двойка распашная. Утешение. 3.40.
Женщины. Двойка парная, легковесы. Утешение. 4.20.
Дмитрий Фурман и Сергей Володько, равно как и Елена Фурман с Инной Никулиной постараются пробиться в полуфинал через утешительный раунд.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Женщины. Команда. 1/8 финала. 3.53. ¼ финала, ½ финала, финал.
Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова сразятся с командой Китая за выход в четвертьфинал.
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Женщины. Квалификация. 14.20.
В спортивной гимнастике Беларусь представляет Анна Травкова. Квалификация стартует в 4.00, белоруска попала в последнюю группу, соревнования для которой начнутся в 14.20.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Мужчины. RS: X. Гонки. 6.00.
Женщины.
Татьяна Дроздовская начнет свою шестую Олимпиаду в карьере. В классе RS: X выступит Никита Циркун.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ. ШОССЕ
Женщины. Групповая гонка. 7.00.
Елена Омелюсик постарается финишировать как можно выше в групповой гонке.
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 100 м брасс. Квалификация. 13.34.
Мужчины. 100 м на спине. Квалификация. 13.51.
Алина Змушко вступит в борьбу на стометровке брассом, Никита Цмыг примет участие в квалификации на стометровке на спине.