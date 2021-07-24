ОИ-2020. День второй. Соболенко отправляется в поход за медалью, Шкурдай и Шиманович постараются пробиться в олимпийские финалы

Соболенко и давняя мечта

И вновь анонс дня вынужденно начинается с тенниса. Третья ракетка мира, третья сеяная на олимпийском турнире рано утром по белорусскому времени проведет свой первый матч в Токио. Арина Соболенко призналась, что награда Олимпиады — ее давняя мечта. А еще первая ракетка страны хочет, чтобы в Беларуси ей гордились. В любом случае, решение этих задач лежит через победу над Магдой Линетт. Начинать, как говорится, нужно с малого.



Полька, ныне занимающая 45-е место в рейтинге, не играла на харде с марта, когда прошла один круг на престижнейшем турнире в Майами. Во Флориде Линетт одолела американку Робин Монтгомери в трех сетах, а затем уступил Йоханне Конте. Затем был затяжной грунтовый сезон с полуфиналом турнира ВТА250 в Страсбурге и поражением от Унс Жабер в 1/16 финала «Ролан Гаррос». И четыре матча на траве при двух победах, причем во втором круге «Уимблдона» Магда в двух сетах сдюжила с самой Элиной Свитолиной. В общем, соперница крепкая, хотя ей придется вновь вспоминать, что такое хард.



В одиночном разряде Соболенко и Линетт пересекались лишь однажды, в 2018 году. Кстати, на харде в Тяньцзине, белоруска в той встрече добыла уверенную победу, отдав четыре гейма. Во втором круге Олимпиады победительница этого матча сыграет с менее рейтинговой соперницей — Каролин Гарсией (73) или Донной Векич (47).

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Еще один наш интерес на воскресных олимпийских кортах — Илья Ивашко. Белорус проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере и наверняка хочет подчеркнуть его громким выступлением на Играх. Соперник 66-й ракетке мира в первом раунде достался, прямо скажем, проходимый. При всем своем колоссальном опыте и роскошном бэкграунде, Гаэль Монфис переживает не лучшие времена. Новоиспеченный супруг Элины Свитолиной в этом сезоне одержал лишь три победы, все виктории добыты в стартовых раундах турниров. Лишь раз 34-летний француз обыграл соперника из топ-100. Так что текущая 18-я строка в рейтинге АТП не должна вводить в заблуждение. Шансы у Ивашко есть, даже несмотря на разницу в табели-о-рангах и количестве титулов. Победа над Монфисом нарисует неплохие перспективы выхода в 1/8 финала, следующий соперник определится в матче между Михаилом Кукушкиным (123) и Федерико Кориа (62).



Закольцует этот насыщенный для белорусов теннисный день матч Ивашко и Егора Герасимова в паре. В первом раунде они сыграют с несеяным, но квалифицированным дуэтом из Новой Зеландии Маркус Дэниэлл (51 АТП в паре)/Майкл Винус (20).



ТЕННИС

Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала. 5.00. Парный разряд. 1/16 финала. 5.00.

Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала. 5.00. Парный разряд. 1/16 финала. 5.00.

Шкурдай и Шиманович — к первым финалам

Олимпийская плавательная программа весьма требовательна: вечером спортсмены преодолели предварительные заплывы, а уже утром лучших ожидают полуфиналы. Первый соревновательный день белорусское представительство в токийском бассейне не сократил. Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай пробились в полуфиналы, и уже рано утром по белорусскому времени они поборются за выход в медальные соревнования.



Шиманович вышел в полуфинал на стометровке брассом с девятым общим временем. Уже сам этот факт говорит: добавлять надо. Но сомнений в том, что Илья может добавить, тоже вроде бы нет. Предварительный заплыв оставлял, так сказать, место для маневра. И для того, чтобы привыкнуть к новому бассейну, а также не совсем привычной атмосфере токийской Олимпиады. Будем надеяться, все эти задачи белорус в квалификации выполнил. Результат мог быть лучше, но Илья не попал в касание на финише, а потому потерял время. В полуфинале эту ошибку уже не простят, да и для выхода в финале надо выплывать из 59 секунд. Шиманович на это способен, а потому все шансы есть. Есть и ориентир — белорус выступит во втором полуфинале вместе с непобедимым на этой дистанции Адамом Пити. Рядом будет призер чемпионата мира из Китая Янь Цзыбэй, в этом же заплыве выступит сильный американец Майкл Эндрю. Для выхода в финал необходимо попасть в восьмерку по времени по итогам двух полуфиналов.

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У Анастасии это тоже первая Олимпиада, и в квалификации в первом для себя виде программы 18-летняя пловчиха выглядела уверенно. На стометровке баттерфляем Шкурдай вышла в полуфинал с шестым общим временем, а в своем заплыве финишировала третьей в компании с легендарной шведкой Сарой Шестрем и американкой Тори Хаски. После 50 метров белоруска была второй, но уже ближе к финишу пропустила вперед представительницу США. Утром Анастасия поплывет во втором полуфинале, вновь с Шестрем, а также с китаянкой Чжан Юйфэй, которая показала в квалификации внушительные 55,82. Задача у Шкурдай та же, что и у Шимановича — попасть в восьмерку по времени. На этом день для Анастасии не закончится: в вечерней программе она выступит в квалификации на стометровке на спине.



ПЛАВАНИЕ

Женщины. 100 м, баттерфляй. ½ финала. 4.46.

Мужчины. 100 м, брасс. ½ финала. 5.39.

Женщины. 100 м на спине, Квалификация. 13.02.

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